Alpla Hard: Sozialplan für Gekündigte steht

Fokus auf besonders schutzbedürftige Gruppen

Ein besonderes Augenmerk des Sozialplans liegt auf der Unterstützung von Personengruppen in schwierigen Lebenslagen. Davon profitieren sollen vor allem Alleinerziehende und Beschäftigte, die pflegebedürftige Angehörige betreuen. Ebenfalls berücksichtigt werden Eltern, deren Kinder den betriebseigenen Alpla-Kindergarten besuchen. Auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gezielte Hilfen erhalten, um den Übergang in einen neuen Job oder in die Pension zu erleichtern.