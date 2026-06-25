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Einigung nach Abbau

Alpla Hard: Sozialplan für Gekündigte steht

Wirtschaft
25.06.2026 10:11
Auch der Verpackungsriese Alpla muss an der Effizienzschraube drehen.
Auch der Verpackungsriese Alpla muss an der Effizienzschraube drehen.(Bild: ALPLA)

Für die bis zu 155 Beschäftigten des Vorarlberger Verpackungskonzerns Alpla in Hard, die heuer ihren Job verlieren, gibt es nun einen Sozialplan. Nach intensiven Gesprächen einigten sich die Gewerkschaft, Betriebsrat und Firmenleitung auf ein Maßnahmenpaket, das soziale Härtefälle abfedern soll.

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Der Verpackungshersteller Alpla hatte Ende Mai angekündigt, an seinem Stammsitz in Hard bis zum Jahresende bis zu 155 Arbeitsplätze abzubauen. Als Grund für diese tiefgreifende Maßnahme nannte das Unternehmen die allgemein angespannte Wirtschaftslage sowie deutlich gestiegene Kosten. Diese Entwicklungen würden eine Reduktion des Personals laut Firmenleitung unumgänglich machen.

Sozialplan wurde nun fixiert
Am Mittwoch gab die Gewerkschaft bekannt, dass nach intensiven Verhandlungen eine Einigung über die Modalitäten des Mitarbeiterabbaus erzielt wurde. Gemeinsam mit der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat wurde ein umfassender Sozialplan für alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgearbeitet. Ziel der Gespräche war es, die sozialen und finanziellen Konsequenzen des Stellenabbaus für die Belegschaft abzufedern.

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Sicherheit in unsicherer Zeit
Gewerkschaftsgeschäftsführer Marcel Gilly betonte, man habe ein Ergebnis erreicht, das den Betroffenen neue Perspektiven, finanzielle Absicherung und ein Stück Sicherheit in einer herausfordernden Lebensphase biete. Der Plan soll den Gekündigten dabei helfen, sich beruflich neu zu orientieren und die Zeit der Arbeitssuche finanziell zu überbrücken.

Zitat Icon

Wir haben ein Ergebnis erzielt, das den Betroffenen Perspektiven, finanzielle Absicherung und ein Stück Sicherheit in einer herausfordernden Zeit bietet.

Gewerkschaftsgeschäftsführer Marcel Gilly

Fokus auf besonders schutzbedürftige Gruppen
Ein besonderes Augenmerk des Sozialplans liegt auf der Unterstützung von Personengruppen in schwierigen Lebenslagen. Davon profitieren sollen vor allem Alleinerziehende und Beschäftigte, die pflegebedürftige Angehörige betreuen. Ebenfalls berücksichtigt werden Eltern, deren Kinder den betriebseigenen Alpla-Kindergarten besuchen. Auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gezielte Hilfen erhalten, um den Übergang in einen neuen Job oder in die Pension zu erleichtern.

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