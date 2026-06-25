Gut und günstig – und das mitten in Dornbirn

Süße Schmankerl aus der hauseigenen Konditorei

Besonders bemerkenswert ist, dass das Café Campus eine hauseigene (!) Konditorei betreibt, welche Donnerstag und Freitag süße Schmankerl anbietet. Den Kaffee um wohlfeile 1,50 Euro erhalten Sie, wenn Sie sich beim Kuchenbuffet bedienen, ansonsten kostet der Spaß 2,50 Euro – was anhand der hochwertigen Siebträgermaschine mehr als nur fair ist und einen als Gast nostalgisch auf jene Zeiten zurückblicken lässt, als derartige Preise in Vorarlberg tatsächlich noch die Regel waren.