Gut und günstig – und das mitten in Dornbirn

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal ließ sich das Duo im „Café Campus“ in Dornbirn verwöhnen.
Man glaubt es kaum: Im Herzen von Dornbirn liegt ein Café, in dem es von jungen (und auch so manch älteren), kreativen, wissbegierigen Menschen wimmelt, die da sitzen und ihre Bücher wälzen, sich bei einem Bier austauschen oder einfach im Garten mit einer selbst gedrehten Zigarette – anscheinend nicht nur zu meiner Unizeit ein Stil- und Genussmittel der progressiven Studentenschaft – entspannen.
Ein tolles Konzept
Haben Sie es bereits erraten? Es handelt sich um das Café Campus, direkt am Dornbirner FH-Campus, wie sich unschwer ableiten lässt. Hier gibt es günstige – und dennoch hochwertige – Mittagsmenüs sowie eine allgemeine, asiatisch angehauchte Speisekarte. Und das Konzept funktioniert ganz formidabel, wie wir finden.
Süße Schmankerl aus der hauseigenen Konditorei
Besonders bemerkenswert ist, dass das Café Campus eine hauseigene (!) Konditorei betreibt, welche Donnerstag und Freitag süße Schmankerl anbietet. Den Kaffee um wohlfeile 1,50 Euro erhalten Sie, wenn Sie sich beim Kuchenbuffet bedienen, ansonsten kostet der Spaß 2,50 Euro – was anhand der hochwertigen Siebträgermaschine mehr als nur fair ist und einen als Gast nostalgisch auf jene Zeiten zurückblicken lässt, als derartige Preise in Vorarlberg tatsächlich noch die Regel waren.
Konzerte und mehr
Ebenfalls schön ist, dass immer wieder tolle Konzerte und andere Events im Lokal über die Bühne gehen. Übrigens: Selbstverständlich ist das Café Campus für jedermann zugänglich – also schauen Sie mal vorbei und lassen Sie sich überraschen. Wir wünschen viel Freude!
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3/5
Gesamteindruck: 4/5
Website:Café Campus, Dornbirn
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