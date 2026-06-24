Milliarden-Schulden und die „Mär vom Sparkurs“

Von einer Eindämmung der Kostenexplosion beim Gesundheits- und Sozialfonds könne ebenso keine Rede sein. Die Krankenhausbetriebsgesellschaft habe 38 Millionen Euro neue Schulden gemacht und stehe nun mit 244 Millionen Euro in der Kreide. Und so habe das Land nun mit allen Haftungen mehr als eine Milliarde Euro Schulden. „Das erklärte Ziel einer Netto-Null-Neuverschuldung bis 2030 rückt damit nicht näher, sondern es wird auf ein günstiges Konjunkturumfeld gewartet. Wallner will sich mit einer wiedererstarkten Wirtschaft sanieren und möglichst keine tiefgreifenden Reformen durchführen“, so Gamon.