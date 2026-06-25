Nach Skandalspiel: Kicker für 125 Spiele gesperrt

Nur ein Schwarzacher gesperrt

Der Schwarzacher Fabian Wagner wurde wegen Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt. Ansonsten gab es keine Konsequenzen für die Unterländer. Dafür umso mehr für die Alpenstädter: Der Verein muss eine Geldstrafe von 5000 Euro berappen, zudem wurde dem Klub ein Punktabzug von sechs Zählern aufgebrummt. Gleich vier Spieler der Bludenzer wird man in der nächsten Saison nicht auf dem Sportplatz sehen.