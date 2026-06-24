Vorarlberger Paletten-Firma Allpaletty ist pleite

Zukunft ungewiss, Ursachen werden noch ermittelt

Die genauen Gründe für die Zahlungsunfähigkeit der Allpaletty GmbH sind derzeit noch nicht bekannt. Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 liegen keine detaillierten Informationen über die Ursachen des Vermögensverfalls vor. Ob der Betrieb des Unternehmens fortgeführt werden kann, muss nun vom Masseverwalter geklärt werden.