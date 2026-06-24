Vorarlberger Paletten-Firma Allpaletty ist pleite

Bei der Allpaletty GmbH ist gar nichts mehr paletti: Der Händler für Europaletten mit Firmensitz in Hard ist insolvent. 16 Mitarbeiter sind betroffen, die Schulden belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Die Zukunft des Unternehmens ist derzeit ungewiss.
Über das Vermögen der Allpaletty GmbH wurde am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch auf Gläubigerantrag das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist auf die Herstellung, den Transport und den Handel mit verschiedenen Paletten spezialisiert, darunter Euro-Paletten, Gitterboxen sowie Einweg- und Hygienepaletten. Die Firma war ein wichtiger Akteur in der Logistikbranche der Region.
1,5 Millionen Euro Schulden und 16 betroffene Jobs
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens sind gravierend. Die Passiva belaufen sich laut ersten Informationen auf rund 1,5 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind insgesamt 16 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer direkt betroffen. Zum Masseverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn bestellt.
Zukunft ungewiss, Ursachen werden noch ermittelt
Die genauen Gründe für die Zahlungsunfähigkeit der Allpaletty GmbH sind derzeit noch nicht bekannt. Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 liegen keine detaillierten Informationen über die Ursachen des Vermögensverfalls vor. Ob der Betrieb des Unternehmens fortgeführt werden kann, muss nun vom Masseverwalter geklärt werden.
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