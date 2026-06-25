Balkonbrand griff auf den Dachstuhl über

In Lingenau (Vorarlberg) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Feuerwehreinsatz. Feuer, das auf einem Balkon ausgebrochen war, breitete sich rasch auf die Fassade und den Dachstuhl aus. Ein Großaufgebot war vor Ort.
Gegen 5 Uhr morgens bemerkte ein 39-jähriger Mann Feuer auf dem Balkon seines Schlafzimmers. Obwohl der Bewohner umgehend erste Löschversuche unternahm, konnten sich die Flammen rasch über die Fassade bis in den Dachstuhl des Hauses ausbreiten.
Großaufgebot vor Ort
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Lingenau, die mit 27 Mann und drei Fahrzeugen anrückten, konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig ablöschen.
Neben der Feuerwehr standen auch eine Rettungswagenbesatzung, First Responder sowie zwei Beamte der Bundespolizei im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.
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