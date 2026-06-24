Doppelweltmeister schwärmt von Downhill-Youngster

„Wenn ich hier im Bikepark Brandnertal die rote Line mit den Sprüngen fahren kann, ist es purer Spaß für mich“, strahlte Downhiller Lina Frener. Die 17-Jährige, die zuletzt zwei Weltcuprennen in Serie gewinnen konnte und in der Gesamtwertung der Juniorinnen auf Rang zwei liegt, war am Montag und Dienstag mit ihrem Norco Adidas Race Division-Team im Biker-Eldorado oberhalb von Bludenz zu Gast.