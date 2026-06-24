Doppelweltmeister schwärmt von Downhill-Youngster

Valentina Höll, Rosa Zierl und jetzt auch noch Lina Frener! Österreichs Downhill-Frauen sind weltweit mittlerweile eine Großmacht. Was Shootingstar Frener – sie gewann zuletzt zwei Weltcuprennen der Juniorinnen in Serie – aktuell so stark macht? Die „Krone“ hat beim Teamcamp der „Norco Adidas Race Division“ im Bikepark Brandnertal bei zwei Leuten nachgefragt, die es wissen müssen.
„Wenn ich hier im Bikepark Brandnertal die rote Line mit den Sprüngen fahren kann, ist es purer Spaß für mich“, strahlte Downhiller Lina Frener. Die 17-Jährige, die zuletzt zwei Weltcuprennen in Serie gewinnen konnte und in der Gesamtwertung der Juniorinnen auf Rang zwei liegt, war am Montag und Dienstag mit ihrem Norco Adidas Race Division-Team im Biker-Eldorado oberhalb von Bludenz zu Gast.
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