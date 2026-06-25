Vier „waschechte Vollprofis“ vor Gericht

Quartett ging immer nach gleichem Muster vor

Laut den Ermittlungen gingen die Männer stets nach demselben Muster vor: Zunächst spähten sie potenzielle Tatobjekte aus, darunter zwei Wohnungen in Dornbirn und eine in Schwarzach. Anschließend hebelten sie Türen oder Fenster auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Besonders auffällig: Nach den Einbrüchen sollen die Täter mit einer chlorähnlichen Flüssigkeit gezielt Spuren beseitigt haben. Die Angeklagten sind zwischen 24 und 36 Jahre alt. Bis auf einen Beschuldigten waren alle bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden, teilweise hatten sie auch Haftstrafen ausgefasst.