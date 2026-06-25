Lisa lässt Heimspiel aus und setzt auf Tübingen

Die Gründe für die Absage

„Wir haben das überlegt, aber es muss schon das ganze Rundherum stimmen“, erklärt die 23-Jährige, die am besten Weg ist, sich für die EM in Birmingham zu qualifizieren. „Da das Meeting aber leider nur Kategorie F bei World Athletics hat und darum weniger Bonuspunkte bringt, hätte ich mit einer Zeit von 15:20 Minuten kaum mehr Punkte bekommen, als eh schon stehen habe.“