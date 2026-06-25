Lisa lässt Heimspiel aus und setzt auf Tübingen

Lisa Redlinger – sie ist eine der großen rot-weiß-roten Aufsteigerinnen der heurigen Leichtathletiksaison. Nachdem die Vorarlbergerin ihre 5000-Meter-Bestmarke insgesamt bereits um 84,07 Sekunden verbessern konnte, fehlen ihr nur mehr 1,49 Sekunden auf Susanne Pumpers Uralt-ÖLV-Rekord. Den nächsten Anlauf, die Bestmarke aus dem Jahr 2001 zu unterbieten, sagte die 23-Jährige nun aber ab.
Eigentlich war alles angerichtet fürs Heimspiel am Freitagabend! Da hätte Lisa Redlinger, die bei der „Vienna Track Night“ am Samstag ihren Landesrekord über 5000 Meter auf 15:12,03 Minuten verbessert hatte und den Staatsmeistertitel holen konnte, um 19 Uhr im Lustenauer Parkstadion einen neuen Anlauf auf Susanne Pumpers ÖLV-Rekord nehmen sollen. Den hatte sie in Wien nur um 1,49 Sekunden verfehlt. Es wäre sogar eine Pacemakerin bei den Landesmeisterschaften für die Lokalmatadorin bereitgestanden.
Die Gründe für die Absage
„Wir haben das überlegt, aber es muss schon das ganze Rundherum stimmen“, erklärt die 23-Jährige, die am besten Weg ist, sich für die EM in Birmingham zu qualifizieren. „Da das Meeting aber leider nur Kategorie F bei World Athletics hat und darum weniger Bonuspunkte bringt, hätte ich mit einer Zeit von 15:20 Minuten kaum mehr Punkte bekommen, als eh schon stehen habe.“
EM-Ticket in der Hand
Im gerade erst gestern aktualisierten Quali-Ranking liegt die Webdesignerin mit 1145 Punkten auf Rang 24, hätte eines der 25 EM-Tickets fix. Mit einem weiteren Toplauf könnte Redlinger dieses aber noch absichern. „Darum habe ich jetzt mal geplant, dass ich am 10. Juli noch bei einem Meeting in Tübingen an den Start gehe“, verrät die Unternehmerin.
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