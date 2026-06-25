Begrünen ist in Städten das Gebot der Stunde

Schatten auch auf Gehwegen notwendig

Auch asphaltierte Straßen ohne jedes Grün kritisiert der VCÖ: Liegen diese Straßen in der prallen Sonne, heizen sie sich dermaßen auf, dass es vulnerablen Gruppen kaum möglich ist, diese Wege noch zu benutzen. „Umso wichtiger ist es, entlang der Fahrbahn Bäume zu pflanzen, Flächen zu entsiegeln und zu begrünen. Schatten reduziert die Oberflächentemperatur von Asphalt um bis zu 25 Grad Celsius, Grasflächen sind in der Sonne um rund 20 Grad kühler als Asphalt“, verdeutlicht Schenk. Handlungsbedarf besteht aber auch bei vielen Wartezonen von Fußgängerampeln. Sind diese der Sonne ausgesetzt, ist das vor allem für ältere Menschen eine massive Belastung. Der VCÖ fordert daher kürzere Rotphasen bei Fußgängerampeln sowie Maßnahmen, damit auch Warteflächen beschattet werden.