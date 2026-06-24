Altach-Trainer Zaric verlängert „längerfristig“

„Ogi hat von der ersten Minute an gezeigt, dass er menschlich wie fachlich genau zu uns passt. Er hat die Mannschaft sofort weiterentwickelt und eine außergewöhnliche Saison mit Klassenerhalt und Cupfinale mitgeprägt“, sagte Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. Laut SCRA-Präsident Peter Pfanner habe Zaric „nicht nur durch seine Arbeit auf dem Platz, sondern auch durch das, was er in der Kabine und im Staff bewirkt, von Beginn an überzeugt“.