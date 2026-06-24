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„Passt zu uns“

Altach-Trainer Zaric verlängert „längerfristig“

Bundesliga
24.06.2026 18:14
Ognjen Zaric
Ognjen Zaric(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ognjen Zaric und der SCR Altach, das passt zusammen: Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr als Trainer des Fußball-Bundesligisten verlängerte der 37-Jährige seinen Vertrag vorzeitig „längerfristig“. 

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Das gaben die Vorarlberger, die unter Zaric erstmalig in der Vereinsgeschichte den Sprung ins ÖFB-Cup-Finale geschafft hatten, am Mittwoch bekannt, ohne auf Details der Vereinbarung einzugehen. In der Liga gab es seit Jänner fünf Siege, sechs Unentschieden und vier Niederlagen.

(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

„Ogi hat von der ersten Minute an gezeigt, dass er menschlich wie fachlich genau zu uns passt. Er hat die Mannschaft sofort weiterentwickelt und eine außergewöhnliche Saison mit Klassenerhalt und Cupfinale mitgeprägt“, sagte Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. Laut SCRA-Präsident Peter Pfanner habe Zaric „nicht nur durch seine Arbeit auf dem Platz, sondern auch durch das, was er in der Kabine und im Staff bewirkt, von Beginn an überzeugt“.

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