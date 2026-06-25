Bundesligist Altach „wildert“ in der Zweiten Liga

Nach Shingo Nakano, Denizcan Cosgun, Jakob Brandtner, Marko Raguz und Henrique Bell hat Bundesligist SCR Altach seine nächste Neuverpflichtung präsentiert. Diesmal „wilderten“ die Vorarlberg wie schon im Fall von Brandtner, der vom FC Liefering kommt, in der Zweiten Liga und setzten damit ihre Verjüngungskur fort.
Dieses Mal hatten es die Rheindörfler auf einen Spieler des SKU Amstetten abgesehen: Yanis Eiswschill. Der 20-Jährige wurde in der Akademie von Meister LASK ausgebildet und wechselte vor der vergangenen Saison zu den Niederösterreichern.
Einer der besten jungen Mittelfeldspieler
Dort absolvierte der Mittelfeldmann in der abgelaufenen Zweitliga-Saison insgesamt 28 Partien, in denen ihm drei Assists und ein Tor gelang. „Yanis hat in Amstetten eine sehr starke Saison gespielt und sich in der zweiten Liga als einer der besten jungen Mittelfeldspieler gezeigt. Er passt sowohl vom Profil als auch vom Charakter genau zu dem, was wir suchen – ein Spieler mit Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial“, streut Altach-Sportdirektor dem ehemaligen U19-ÖFB-Teamspieler Rosen.
Vertrag bis Sommer 2029
„Der Wechsel zum SCR Altach ist für mich ein wichtiger Schritt. Die Bundesliga ist eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, wird Eisschill, der einen Vertrag bei den Rheindörflern bis Sommer 2029 unterschrieb, in einer Vereinsaussendung zitiert.
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