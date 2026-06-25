Bundesligist Altach „wildert“ in der Zweiten Liga

Einer der besten jungen Mittelfeldspieler

Dort absolvierte der Mittelfeldmann in der abgelaufenen Zweitliga-Saison insgesamt 28 Partien, in denen ihm drei Assists und ein Tor gelang. „Yanis hat in Amstetten eine sehr starke Saison gespielt und sich in der zweiten Liga als einer der besten jungen Mittelfeldspieler gezeigt. Er passt sowohl vom Profil als auch vom Charakter genau zu dem, was wir suchen – ein Spieler mit Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial“, streut Altach-Sportdirektor dem ehemaligen U19-ÖFB-Teamspieler Rosen.