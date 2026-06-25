Rettungswagen machte sich selbständig

Ein führerloses Rettungsfahrzeug ist am Donnerstagvormittag in Alberschwende (Vorarlberg) eine Straße hinabgerollt. Offenbar war die Handbremse nicht angezogen. Der Wagen wurde von einem Gebüsch gestoppt, zu Schaden kam niemand.
Das Rettungsauto war gegen 8 Uhr bei einem Pflegeheim in Alberschwende geparkt worden. Unglücklicherweise hatte der Fahrer offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen, worauf hin sich der Einsatzwagen plötzlich in Bewegung setzte. Das Fahrzeug rollte daraufhin führerlos die abschüssige Fahrbahn hinunter.
Bergung mittels Kran
Die unkontrollierte Fahrt endete für das Einsatzfahrzeug schließlich im Gebüsch eines an der Straße gelegenen Gartens. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Zwischenfall verletzt, es entstand jedoch Sachschaden.
Die alarmierte Feuerwehr musste den Wagen mit einem Kran wieder zurück auf die Straße heben.
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