Rettungswagen machte sich selbständig

Das Rettungsauto war gegen 8 Uhr bei einem Pflegeheim in Alberschwende geparkt worden. Unglücklicherweise hatte der Fahrer offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen, worauf hin sich der Einsatzwagen plötzlich in Bewegung setzte. Das Fahrzeug rollte daraufhin führerlos die abschüssige Fahrbahn hinunter.