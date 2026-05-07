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Basketball-Play-off

Warum die Bulls vor dem Graz-Duell gewonnen haben

Sport-Mix
07.05.2026 09:00
Wird in den Reihen der Bulls geehrt: Andrew Jones
Wird in den Reihen der Bulls geehrt: Andrew Jones(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Die Rivalität dieser beiden Klubs besteht seit vielen Jahren. DIESES Duell gab’s aber noch nie! Ab Donnerstag stehen sich die Kapfenberg Bulls und der UBSC Graz erstmals in einer Play-off-Serie der höchsten Basketball-Liga gegenüber! Und wenn 19.15 Uhr der erste Aufwurf in der Walfersamhalle über die Bühne geht, geht’s in der best-of-five-Serie um nichts weniger als den Einzug ins Finale der Superliga!

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Bei der Suche nach einem Favoriten traut sich so gut wie niemand aus der Reserve. Auf dem Papier sind’s die Kapfenberger, die als ehemaliger Serienmeister vor ihrer 22. Semifinal-Serie stehen. Das letzte Mal im Jahr 2021 ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her. Und just in dieser Phase rang den stolzen Bullen der UBSC aus Graz den Rang in der Superliga ab. Für die Murstädter ist die heute beginnende Serie erst die dritte in einem Halbfinale. 2022, 2024 und eben heuer unter den besten Vier des Landes zu stehen, hat dem UBSC aber ordentliches Selbstvertrauen beschert!

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