Warum die Bulls vor dem Graz-Duell gewonnen haben

Bei der Suche nach einem Favoriten traut sich so gut wie niemand aus der Reserve. Auf dem Papier sind’s die Kapfenberger, die als ehemaliger Serienmeister vor ihrer 22. Semifinal-Serie stehen. Das letzte Mal im Jahr 2021 ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her. Und just in dieser Phase rang den stolzen Bullen der UBSC aus Graz den Rang in der Superliga ab. Für die Murstädter ist die heute beginnende Serie erst die dritte in einem Halbfinale. 2022, 2024 und eben heuer unter den besten Vier des Landes zu stehen, hat dem UBSC aber ordentliches Selbstvertrauen beschert!