So wird sich beim ORF nichts ändern!

Das war’s aber noch lange nicht, denn mit Gregor Schütze ist auch ein ORF-Stiftungsrat vor Ort gewesen – und mit Thomas Prantner ein zweiter. Zumindest zu diesem Zeitpunkt ist Prantner noch Stiftungsrat gewesen, ehe er am Dienstag zurücktreten musste. Prantner und Pig verbindet einiges: Nachdem Prantner den ORF vor wenigen Jahren im operativen Betrieb verlassen musste – Belästigungsvorwürfe einer Mitarbeiterin sind damals laut geworden -, bekam er schnell danach einen gut dotierten Berater-Vertrag von der APA (unter Geschäftsführer Clemens Pig!).