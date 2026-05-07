So wird sich beim ORF nichts ändern!

Merklich verwundert blieben bereits zu Wochenbeginn viele Besucher einer Buchpräsentation von APA-Geschäftsführer Clemens Pig zurück. Pig gilt ja als äußerst aussichtsreicher Kandidat auf den Chefposten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und raten Sie, wer sein neues Buch auf der Bühne anmoderiert hat? Mit Tarek Leitner natürlich ein Frontmann des Staatsfunks.
Eifrig gratuliert hat mit Ingrid Thurnher die aktuelle „Generälin“, mit Peter Schöber, Martin Biedermann, Eva Schindlauer und Harald Kräuter labten sich weitere, teils schwer angezählte, „Granden auf Steuergeld“ am Buffet der Veranstaltung. Schiefe Optik? Auf jeden Fall! Ein Schauspiel der besonderen Art, wollten offensichtlich alle vor dem möglichen künftigen Chef guten Eindruck schinden.
Das war’s aber noch lange nicht, denn mit Gregor Schütze ist auch ein ORF-Stiftungsrat vor Ort gewesen – und mit Thomas Prantner ein zweiter. Zumindest zu diesem Zeitpunkt ist Prantner noch Stiftungsrat gewesen, ehe er am Dienstag zurücktreten musste. Prantner und Pig verbindet einiges: Nachdem Prantner den ORF vor wenigen Jahren im operativen Betrieb verlassen musste – Belästigungsvorwürfe einer Mitarbeiterin sind damals laut geworden -, bekam er schnell danach einen gut dotierten Berater-Vertrag von der APA (unter Geschäftsführer Clemens Pig!).
Da kann man sich kaum vorstellen, dass sich unter Pig beim ORF auch nur das Geringste ändern würde!
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