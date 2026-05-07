Die fehlende Existenzberechtigung begründete Medwedew damit, dass es nie ein Referendum über die Wiedervereinigung gegeben habe. Daher sei diese rechtlich fragwürdig, sagte Medwedew im Propagandasender RT. Er kritisierte auch ein weiteres Mal den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Diese treibe die Wirtschaft in seinem Land in den Abgrund und erkenne offenbar nicht, dass die Aufrüstung kein Wachstum bringen werde. Dabei erinnerte der Ex-Präsident und Vizechef des Sicherheitsrats daran, dass 40 Prozent der Haushaltseinnahmen Russlands in den Verteidigungs- und Sicherheitsapparat fließen.