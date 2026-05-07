Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Handy-Befehl umgesetzt

Vor Spiel der Spiele in den Weinbergen abgetaucht

Fußball International
07.05.2026 12:30
Philipp Lienhart kämpft Donnerstag Abend mit dem SC Freiburg gegen Braga um den Einzug in das ...
Philipp Lienhart kämpft Donnerstag Abend mit dem SC Freiburg gegen Braga um den Einzug in das Endspiel der Europa League.(Bild: EPA/HUGO DELGADO)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Den „Befehl“ von Freiburg-Trainer Julian Schuster, das Handy wegzulegen und sich nur auf das Spiel der Spiele gegen Braga zu fokussieren, kam Philipp Lienhart in den vergangenen Tagen vorbildlich nach. Vor dem Semifinal-Rückspiel der Europa League  war Österreichs Teamspieler mit seiner Familie und Golden Retriever „Balou“ viel in den Weinbergen am Rande von Freiburg spazieren. Oliver Glasner visiert mit Crystal Palace das Finale der Conference League an.

0 Kommentare

Zum Showdown nach dem 1:2 in Braga sagt der 29-Jährige: „Es ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Da brauchst du niemanden extra motivieren.“ Im Mittwoch-Training ließ Coach Julian Schuster viele Laufübungen Hand in Hand absolvieren. Das brachte viel Spaß und symbolisierte den enormen Zusammenhalt. Lienhart dazu: „Wir sind ein eingeschworener Haufen. Jeder arbeitet für den anderen. Wir sind bereit.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
07.05.2026 12:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
126.235 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
121.215 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.700 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1183 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
728 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Fußball International
Spur wird immer heißer
Alaba-Berater Pini Zahavi für Gespräche in Italien
Krone Plus Logo
Handy-Befehl umgesetzt
Vor Spiel der Spiele in den Weinbergen abgetaucht
Spanier berichten
Prügel-Eklat im Training zwischen zwei Real-Profis
Fordert Konsequenzen
„Schande!“ Ex-Schiri geht auf Bayern-Referee los
Will nach Europa
Salzburg eine Option! Ronaldo-Sohn vor Wechsel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf