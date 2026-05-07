Vor Spiel der Spiele in den Weinbergen abgetaucht

Den „Befehl“ von Freiburg-Trainer Julian Schuster, das Handy wegzulegen und sich nur auf das Spiel der Spiele gegen Braga zu fokussieren, kam Philipp Lienhart in den vergangenen Tagen vorbildlich nach. Vor dem Semifinal-Rückspiel der Europa League war Österreichs Teamspieler mit seiner Familie und Golden Retriever „Balou“ viel in den Weinbergen am Rande von Freiburg spazieren. Oliver Glasner visiert mit Crystal Palace das Finale der Conference League an.