Vor Spiel der Spiele in den Weinbergen abgetaucht

Den „Befehl“ von Freiburg-Trainer Julian Schuster, das Handy wegzulegen und sich nur auf das Spiel der Spiele gegen Braga zu fokussieren, kam Philipp Lienhart in den vergangenen Tagen vorbildlich nach. Vor dem Semifinal-Rückspiel der Europa League war Österreichs Teamspieler mit seiner Familie und Golden Retriever „Balou“ viel in den Weinbergen am Rande von Freiburg spazieren. Oliver Glasner visiert mit Crystal Palace das Finale der Conference League an.
Zum Showdown nach dem 1:2 in Braga sagt der 29-Jährige: „Es ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Da brauchst du niemanden extra motivieren.“ Im Mittwoch-Training ließ Coach Julian Schuster viele Laufübungen Hand in Hand absolvieren. Das brachte viel Spaß und symbolisierte den enormen Zusammenhalt. Lienhart dazu: „Wir sind ein eingeschworener Haufen. Jeder arbeitet für den anderen. Wir sind bereit.“
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