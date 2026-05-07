Beweismittel oder nicht – das ist hier die Frage

Handy dem Anwalt der Witwe übergeben

Pfandler gab am Donnerstag an, das Handy und weitere Gegenstände seien ausgefolgt worden, da es üblich und im Ermessen der Polizei sei, Gegenstände „von geringem Wert“ an Angehörige auszuhändigen. Da er gewusst habe, dass List die Ehefrau Pilnaceks gewesen sei, sei die Ausfolgung korrekt gewesen. Dass dies so schnell passiert sei, sei Zufall gewesen, da Lists Anwalt auf dem Weg von Wien nach Oberösterreich gewesen sei und deshalb die Gegenstände aus Niederösterreich abgeholt habe. Ob das Handy nicht ein „potenzielles Beweismittel“ gewesen sein könnte, will NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke wissen: „Für mich gibt es kein ,potenzielles Beweismittel‘, entweder ist es ein Beweismittel oder nicht“, so Pfandler.