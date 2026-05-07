Geheimnis gelüftet: So plant Bader im WM-Tor

Im Trainingscamp des Eishockey-Teams in Klagenfurt entscheidet sich, wer bei der WM in Zürich ab 15. Mai für Österreich im Tor steht. Teamchef Roger Bader steht vor einem Luxusproblem: Salzburgs Goalie-Gespann sowie KAC-Keeper Vorauer matchen sich. Ist die Entscheidung bereits gefallen?