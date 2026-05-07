Geheimnis gelüftet: So plant Bader im WM-Tor

Im Trainingscamp des Eishockey-Teams in Klagenfurt entscheidet sich, wer bei der WM in Zürich ab 15. Mai für Österreich im Tor steht. Teamchef Roger Bader steht vor einem Luxusproblem: Salzburgs Goalie-Gespann sowie KAC-Keeper Vorauer matchen sich. Ist die Entscheidung bereits gefallen?
Wer erhält den Vorzug im rot-weiß-roten Tor? Diese Frage gilt es für Eishockey-Teamchef Roger Bader beim Camp in Klagenfurt zu klären. Der Schweizer sagt über sein Luxusproblem: „Wir haben ein Einser-Gespann! Mit keiner Nummer zwei, sondern einer 1b.“
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