Bericht: FIS nimmt Hirscher Wildcard wieder weg

Sollte Marcel Hirscher noch einmal in den Ski-Weltcup zurückkehren, muss er offenbar auf den Genuss der Wildcard verzichten. Denn der Weltskiverband FIS nimmt dem Neo-Niederländer diesen Vorteil wieder weg.
Dass die FIS extra für das Comeback von Hirscher die Regeln bezüglich Wildcard angepasst hatte, hatte im Ski-Zirkus für Unmut gesorgt. Und beim Weltverband nun wohl zu einem Umdenken geführt.
Einfluss auf Comeback-Entscheidung?
Denn wie „Blick“ berichtet, soll man entschieden haben, Hirscher die Wildcard wieder wegzunehmen. Bedeutet: Sollte der achtfache Gesamtweltcupsieger nach seinem Kreuzbandriss erneut in den Ski-Weltcup zurückkehren, hätte er keinen Top-30-Platz mehr sicher.
Hirscher müsste sich mit einer deutlich späteren Startnummer begnügen. Ob das einen Einfluss auf seine Entscheidung hat? Bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zu der Causa.
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