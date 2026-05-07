Bericht: FIS nimmt Hirscher Wildcard wieder weg

Einfluss auf Comeback-Entscheidung?

Denn wie „Blick“ berichtet, soll man entschieden haben, Hirscher die Wildcard wieder wegzunehmen. Bedeutet: Sollte der achtfache Gesamtweltcupsieger nach seinem Kreuzbandriss erneut in den Ski-Weltcup zurückkehren, hätte er keinen Top-30-Platz mehr sicher.