„Das Stadion gibt uns eine ganz andere Energie“

Verlieren in Graz ist für die Winterzugänge des GAK ein wahres Fremdwort! In Liebenau sind Mathias Olesen, Leon Klassen und Franz Stolz im Jahr 2026 noch unbesiegt, zu zwei Remis gab’s vier Siege – und der neue Schlussmann aus Oberaich konnte in der „Höhle des Löwen“ erst viermal bezwungen werden. Das lässt für das heiße Überlebensfinale gegen Altach am Samstag (17) hoffen.