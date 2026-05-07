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GAK-Hoffnung:

„Das Stadion gibt uns eine ganz andere Energie“

Fußball National
07.05.2026 08:00
Gutes Omen: Franz Stolz ist mit dem GAK daheim in Liebenau im Jahr 2026 unbesiegt
Gutes Omen: Franz Stolz ist mit dem GAK daheim in Liebenau im Jahr 2026 unbesiegt(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der GAK will am Samstag (17 Uhr) gegen Altach im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga alles klarmachen. Die Heimstärke gibt Schlussmann Franz Stolz & Co. große Zuversicht.

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Verlieren in Graz ist für die Winterzugänge des GAK ein wahres Fremdwort! In Liebenau sind Mathias Olesen, Leon Klassen und Franz Stolz im Jahr 2026 noch unbesiegt, zu zwei Remis gab’s vier Siege – und der neue Schlussmann aus Oberaich konnte in der „Höhle des Löwen“ erst viermal bezwungen werden. Das lässt für das heiße Überlebensfinale gegen Altach am Samstag (17) hoffen.

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