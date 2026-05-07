Heißer Suppentopf wird drei Männern zum Verhängnis

Ein regelrechtes Chaos hat ein Topf mit brühend heißer Suppe in einem Lokal in der Wiener Innenstadt ausgelöst. In der Gastroküche stürzte am Mittwoch der Behälter zu Boden – drei Männer wurden von der heißen Flüssigkeit getroffen. Es kam zu teils schmerzhaften Verbrühungen.
Schock in einer Küche in der Wiener Innenstadt! Bei einem Arbeitsunfall sind am Mittwoch drei Mitarbeiter eines Lokals verletzt worden. Gegen 15.00 Uhr kam es zu dem folgenschweren Missgeschick – ein Topf mit heißer Suppe stürzte zu Boden.
Schwere Verbrennungen an den Beinen
Die heiße Flüssigkeit führte bei den drei Männern zu teils schmerzhaften Verbrühungen im Bein- und Fußbereich. Die Berufsrettung Wien rückte mit mehreren Teams an und versorgte die Verletzten noch vor Ort. Die Wunden wurden behandelt, Schmerzmittel verabreicht und die Männer für den Transport in Kliniken vorbereitet.
Vom Arbeitsplatz direkt ins Spital
Ein 40-Jähriger erlitt Verbrühungen zweiten Grades an Armen und Beinen und musste in eine Klinik gebracht werden. Seine beiden Kollegen im Alter von 43 und 33 Jahren kamen mit leichteren Verbrühungen an den Füßen ebenfalls ins Spital.
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