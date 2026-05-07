Heißer Suppentopf wird drei Männern zum Verhängnis

Schwere Verbrennungen an den Beinen

Die heiße Flüssigkeit führte bei den drei Männern zu teils schmerzhaften Verbrühungen im Bein- und Fußbereich. Die Berufsrettung Wien rückte mit mehreren Teams an und versorgte die Verletzten noch vor Ort. Die Wunden wurden behandelt, Schmerzmittel verabreicht und die Männer für den Transport in Kliniken vorbereitet.