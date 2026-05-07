EU-Aufbauplan: Weitere 325 Mio. € für Österreich

Ausgezahlter Betrag erhöht sich auf 3,66 Milliarden Euro

Nach der Freigabe der Kommission hat nun der Wirtschafts- und Finanzausschuss (EFC) des Rates vier Wochen Zeit, seine Stellungnahme abzugeben. Die Zahlung an Österreich kann nach der Stellungnahme des EFC und dem späteren Zahlungsbeschluss der Kommission erfolgen. Der Ausschuss folgt normalerweise der Empfehlung der Kommission. Mit dem neuen Zahlungsantrag erhöht sich der ausgezahlte Betrag dann auf 3,66 Milliarden Euro, davon 492 Millionen Euro Vorfinanzierung.