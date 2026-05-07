Kardinalstaatssekretär: Trumps Aussagen „seltsam“

Am Donnerstag ist US-Außenminister Marco Rubio in Rom eingetroffen. Er wird sich im Vatikan mit Papst Leo XIV. treffen und Gespräche mit italienischen Politikerinnen und Politikern führen, darunter Regierungschefin Giorgia Meloni und Außenminister Antonio Tajani. Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen dem Papst und US-Präsident Donald Trump.
Trump hatte wütend auf Friedensaufrufe des Papstes reagiert und ihm unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, „das eine Atomwaffe will“. Rubio ist Sohn kubanischer Einwanderer und anders als Trump selbst Katholik. „Wir werden ihm zuhören, die Initiative ging von ihnen aus“, sagte der Chefdiplomat von Leo XIV., Pietro Parolin. Man werde „über alles sprechen, was in diesen Tagen geschehen ist“. Es sei aber noch verfrüht, über ein mögliches Telefonat zwischen dem Pontifex und Trump zu sprechen. Der Papst habe sich „nie jemandem verweigert“ und sei „für alle Optionen offen“.
Rubio wurde am Donnerstagvormittag im Vatikan erwartet. Er hat zudem Gespräche mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, Außenminister Antonio Tajani sowie Verteidigungsminister Guido Crosetto geplant. „Diese Konflikte können nicht mit Gewalt gelöst werden, sondern müssen verhandelt und durch Verhandlungen gelöst werden. Es braucht Verhandlungen in gutem Willen und aufrichtiger Weise“, sagte Parolin. Die Vereinigten Staaten seien weiterhin ein wichtiger Gesprächspartner des Heiligen Stuhls.
Der Chefdiplomat hat auch die neuerliche Kritik Trumps an Leo XIV. zurückgewiesen. Er erscheine ihm „zumindest seltsam“, den Papst auf diese Weise anzugreifen oder ihm Vorwürfe zu machen, sagte er. Dabei bezog er sich auf die wiederholte Äußerung, das Oberhaupt der katholischen Kirche akzeptiere iranische Atomwaffen und gefährde damit viele Menschen. Der Heilige Stuhl habe sich stets für nukleare Abrüstung eingesetzt und tue dies weiterhin.
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