Kardinalstaatssekretär: Trumps Aussagen „seltsam“

Trump hatte wütend auf Friedensaufrufe des Papstes reagiert und ihm unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, „das eine Atomwaffe will“. Rubio ist Sohn kubanischer Einwanderer und anders als Trump selbst Katholik. „Wir werden ihm zuhören, die Initiative ging von ihnen aus“, sagte der Chefdiplomat von Leo XIV., Pietro Parolin. Man werde „über alles sprechen, was in diesen Tagen geschehen ist“. Es sei aber noch verfrüht, über ein mögliches Telefonat zwischen dem Pontifex und Trump zu sprechen. Der Papst habe sich „nie jemandem verweigert“ und sei „für alle Optionen offen“.