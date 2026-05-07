Was Hartberg-Trainer Schmid seinem Nachfolger rät

Hartberg-Trainer Manfred Schmid bekommt bei seinem letzten Heimspiel die größtmögliche Bühne gegen Sturm geboten. Der Abschied lässt den Wiener auch wehmütig werden und auf Erreichtes zurückblicken. Sein Nachfolger muss sich auf ein paar besondere Umstände einstellen.
Das Steirer-Duell Sonntag gegen Sturm (17 Uhr) wird das letzte Heimspiel für Hartberg-Trainer Manfred Schmid – der Wiener entschied sich, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Die „Krone“ traf den erfolgreichen Coach vor dem letzten Auftritt im eigenen Stadion zum Interview.
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