Mordversuch: Mann (20) auf Straße niedergestochen

Brutale Messertat und Mordversuch in Innsbruck! Unbekannte Täter stachen auf offener Straße auf einen 20-jährigen Ägypter ein und flüchteten anschließend mit der Umhängetasche des Opfers. Der junge Mann musste in der Klinik notoperiert werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.
Zu der Bluttat war es bereits in der Nacht auf Mittwoch im Westen von Innsbruck gekommen. Gegen Mitternacht gingen bisher unbekannte Täter im Bereich Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße auf den 20-jährigen Ägypter los und fügten ihm mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu, wie die Polizei erst am Donnerstagnachmittag berichtete.
Das Opfer musste in der Klinik Innsbruck notoperiert werden und befindet sich aktuell in stabilem Zustand.
Ermittler vom LKA Tirol
Die Täter ließen den jungen Mann blutüberströmt liegen und ergriffen mit dessen Umhängetasche die Flucht. „Das Opfer musste in der Klinik Innsbruck notoperiert werden und befindet sich aktuell in stabilem Zustand“, so die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol.
Ermittler hoffen auf Zeugen
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Motiv und weitere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Die Kriminalisten hoffen dabei auf mögliche Zeugen. „Personen, die in der Nacht auf Mittwoch zwischen circa 23.45 Uhr und 00.15 Uhr im Bereich Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, Mitterweg, Ingenuin-Fischler-Straße bzw. Tiergartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte melden“, so die Ermittler.
Alle zweckdienlichen Hinweise an das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer: 059 133 70-3333.
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