Mordversuch: Mann (20) auf Straße niedergestochen

Ermittler hoffen auf Zeugen

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Motiv und weitere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Die Kriminalisten hoffen dabei auf mögliche Zeugen. „Personen, die in der Nacht auf Mittwoch zwischen circa 23.45 Uhr und 00.15 Uhr im Bereich Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, Mitterweg, Ingenuin-Fischler-Straße bzw. Tiergartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte melden“, so die Ermittler.