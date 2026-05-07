Preisexplosion: Darf gebuchte Reise teurer werden?

Die weltpolitischen Verhältnisse sorgen seit Monaten für große Verunsicherung. Doch die meisten planen trotzdem eine Urlaubsreise, um ein paar unbeschwerte Tage zu erleben und einmal abschalten zu können. Doch welchen Einfluss haben die Preissteigerungen auf Buchungen? Was, wenn sich am Urlaubsziel etwas ändert?