Preisexplosion: Darf gebuchte Reise teurer werden?

Kerosinmangel, steigende Treibstoffpreise an den Zapfsäulen – wie wirkt sich die Teuerung auf Urlaubsreisen aus? Viele haben ihre Sommerferien bereits verplant und auch schon gebucht. Doch sind sie vor Preiserhöhungen sicher? Wir haben im Rahmen unserer „Check-dein-Recht“-Serie bei Spezialisten nachgefragt.
Die weltpolitischen Verhältnisse sorgen seit Monaten für große Verunsicherung. Doch die meisten planen trotzdem eine Urlaubsreise, um ein paar unbeschwerte Tage zu erleben und einmal abschalten zu können. Doch welchen Einfluss haben die Preissteigerungen auf Buchungen? Was, wenn sich am Urlaubsziel etwas ändert?
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