Wie lernen Kinder einen bewussten Fleischkonsum?

Ein Vortrag von Tierschutzaktivisten an einer niederösterreichischen Volksschule sorgte aufgrund überspitzen Darstellung und der „Grusel-Bilder“ für heftige Diskussionen. Doch auf welche Weise könnte Kindern ein verantwortungsbewusster und achtsamer Fleischkonsum näher gebracht werden? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
Im „Krone“-Forum wurde über diesen Vortrag bereits ausgiebig diskutiert. Peter37 kritisiert die Vorgehensweise der Aktivisten und stellt die altersgerechte Inhaltsvermittlung infrage.
„Krone“-Leser PS07 meint hingegen, dass die Veranschaulichungen im Vortrag im Sinne des Tierschutzes durchaus gerechtfertigt seien und weist auf den deutlich zu hohen Fleischkonsum in Österreich hin.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie sollte denn Ihrer Meinung nach den Kindern ein nachhaltiger und gesunder Zugang zu Fleisch vermittelt werden? Wie sehr achten Sie selbst auf eine bewusste und verantwortungsvolle Ernährung? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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