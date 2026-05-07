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Wie lernen Kinder einen bewussten Fleischkonsum?

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07.05.2026 14:00
Nicht alle Kühe haben das Glück, gemütlich auf der Weide liegen zu dürfen.
Nicht alle Kühe haben das Glück, gemütlich auf der Weide liegen zu dürfen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Ein Vortrag von Tierschutzaktivisten an einer niederösterreichischen Volksschule sorgte aufgrund überspitzen Darstellung und der „Grusel-Bilder“ für heftige Diskussionen. Doch auf welche Weise könnte Kindern ein verantwortungsbewusster und achtsamer Fleischkonsum näher gebracht werden? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

0 Kommentare

Im „Krone“-Forum wurde über diesen Vortrag bereits ausgiebig diskutiert. Peter37 kritisiert die Vorgehensweise der Aktivisten und stellt die altersgerechte Inhaltsvermittlung infrage.

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Peter37
Volksschulkindern Fotos von blutverschmierten Tieren zu zeigen, ist meiner Meinung nach sicher keine "altersgerechte Inhaltsvermittlung" - sondern Aktivismus in übelster Form. Auch die Botschaft "Wer Fleisch isst, ist schuld daran dass es den Tieren schlecht geht" ist völlig ungeeignet, weil man in diesem Alter solche Pauschalaussagen absolut nicht einordnen kann. Hier waren offenbar militante Aktivisten am Werk - ich hoffe, dass der VGT hier die entsprechenden personellen Konsequenzen zieht!
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„Krone“-Leser PS07 meint hingegen, dass die Veranschaulichungen im Vortrag im Sinne des Tierschutzes durchaus gerechtfertigt seien und weist auf den deutlich zu hohen Fleischkonsum in Österreich hin.

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PS07
Warum soll man die Realität nicht zeigen dürfen ? Gerade Kindern die noch genug Empathie haben um mit Tieren mit zu fühlen zu können . Und ja in Ö ist der Fleisch Konsum zu hoch ebenso zu hoch die Menge and Fleisch die im Müll landet . Jetzt kommen sicher 100 Pfeile nach unten weil der Mensch bequem und ignorant ist . Hauptsache "lecker" - egal wie ...
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Ihre Meinung ist gefragt!
Wie sollte denn Ihrer Meinung nach den Kindern ein nachhaltiger und gesunder Zugang zu Fleisch vermittelt werden? Wie sehr achten Sie selbst auf eine bewusste und verantwortungsvolle Ernährung? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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