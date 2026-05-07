Wie lernen Kinder einen bewussten Fleischkonsum?



Ihre Meinung ist gefragt!

Wie sollte denn Ihrer Meinung nach den Kindern ein nachhaltiger und gesunder Zugang zu Fleisch vermittelt werden? Wie sehr achten Sie selbst auf eine bewusste und verantwortungsvolle Ernährung? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!