Paddel-Vergnügen im kristallklaren Wasser

Zum Einstieg bei Gschöder werden wir ausgerüstet: Fleece, Neoprenhose und -jacke, Helm, Schwimmweste, Spritzdecke. Dann folgt die Einschulung in Kehrwasser, Strömungslesen und die Eskimorolle. Bei zehn Grad Wassertemperatur ein kurzer Schock, im Ernstfall unentbehrlich. Man sitzt in einem engen, bis auf die Einstiegsluke geschlossenen Boot. Das Doppelpaddel dient nicht nur zum Steuern, sondern auch zum Gleichgewicht Halten, das Boot reagiert stark auf Hüft- und Beinspiel. Das klingt anspruchsvoll. Und ist es auch. Mit professioneller Anleitung sind jedoch selbst knifflige Passagen gut beherrschbar.