Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt

Ebenso brisant ist auch die Tatsache, was bei den „Rohrkrepierer-Ermittlungen“ in der Wohnung von Pavel S. gefunden und sichergestellt wurde: nämlich jede Menge Rattengift. „Dafür gibt es aber eine ganz klare Erklärung meines Mandanten“, sagt Arbacher-Stöger. In seinem slowakischen Heimatort betreibe er eine Landwirtschaft. Und da brauche man eben des Öfteren auch Gift, um der Rattenplage Herr zu werden.