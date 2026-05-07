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Wegen Spritpreisbremse

Tankstellen-Betreiber: „Die Marge ist ein Horror“

Oberösterreich
07.05.2026 08:00
Leo Anzinger (74) betreibt die Tankstelle in Windhaag bei Freistadt (OÖ).
Leo Anzinger (74) betreibt die Tankstelle in Windhaag bei Freistadt (OÖ).(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Seine kleine Tankstelle im Mühlviertel macht derzeit ein Minus, sodass er zum Ausgleich einen Teil seiner Pension zuschießen muss. Das liege an der Spritpreisbremse, klagt Betreiber Leo Anzinger (74) im „Krone“-Gespräch. Doch diese Medaille hat freilich zwei Seiten ...

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Leo Anzinger (74) betreibt eine kleine Tankstelle in Windhaag bei Freistadt in Oberösterreich mit vier Zapfsäulen – und er rechnet vor: „Ich habe ein paar Tage lang Diesel um 2,08 Euro eingekauft und um 1,83 Euro verkaufen müssen.“ Grund: die Spritpreisbremse.

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