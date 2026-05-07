Hund sorgt auf Gartenparty des Königs für Wirbel!

Royal-affiner Vierbeiner stiehlt die Show

Erst sprang der Royals-affine Vierbeiner voller Begeisterung König Charles und Camilla an, um Streicheleinheiten zu bekommen. Dann begrüßte der offenbar noch recht junge Hund mit ebenso viel Körpereinsatz Prinzessin Anne.

Ärger gab es keinen. Denn die Princess Royals war entzückt und wollte gleich wissen: „Ist der bei jedem so oder nur bei mir?“ Danach wurde es noch turbulenter: Denn „Vegas“ begann plötzlich, den perfekt gepflegten Rasen des Buckingham-Palasts umzugraben!