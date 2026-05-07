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Hund sorgt auf Gartenparty des Königs für Wirbel!

Royals
07.05.2026 14:04
Gar nicht brav – aber unwiderstehlich! Cocker „Vegas“ sprang zuerst voller Begeisterung auf den ...
Gar nicht brav – aber unwiderstehlich! Cocker „Vegas“ sprang zuerst voller Begeisterung auf den König zu und eroberte anschließend auch das Herz von Prinzessin Anne im Sturm.(Bild: Krone KREATIV/AFP/AARON CHOWN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Bei der ersten großen Gartenparty des Jahres wollten König Charles III. und Königin Camilla eigentlich royale Eleganz zum dritten Jahrestag ihrer Krönung zeigen. Doch dann sorgte ein kleiner brauner Cockerspaniel namens „Vegas“ für ganz schön viel Wirbel!

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Gehörlosen-Begleithund „Vegas“, der eigentlich nur auf sein Frauerl schauen sollte, sorgte am Dienstag bei der glamourösen Gartenparty im Buckingham-Palast für Szenen wie aus einer Komödie.

Royal-affiner Vierbeiner stiehlt die Show
Erst sprang der Royals-affine Vierbeiner voller Begeisterung König Charles und Camilla an, um Streicheleinheiten zu bekommen. Dann begrüßte der offenbar noch recht junge Hund mit ebenso viel Körpereinsatz Prinzessin Anne.

Ärger gab es keinen. Denn die Princess Royals war entzückt und wollte gleich wissen: „Ist der bei jedem so oder nur bei mir?“ Danach wurde es noch turbulenter: Denn „Vegas“ begann plötzlich, den perfekt gepflegten Rasen des Buckingham-Palasts umzugraben! 

Prinzessin Anne und Cockerspaniel „Vegas“ verstanden sich auf Anhieb!
Prinzessin Anne und Cockerspaniel „Vegas“ verstanden sich auf Anhieb!(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Während König Charles gerade mit Gästen sprach, beobachtete Anne die Buddel-Aktion amüsiert und scherzte gegenüber der Besitzerin, sie werde „es ihrem Bruder nicht verraten“.

Hochsymbolischer Termin
Dabei war die Gartenparty eigentlich ein hochsymbolischer Termin: Genau am 6. Mai jährte sich die Krönung von König Charles zum dritten Mal. Gemeinsam mit Camilla empfing der Monarch rund 8.000 Gäste – darunter Ersthelfer, Ehrenamtliche und engagierte Gemeindemitglieder.

König Charles und Königin Camilla starteten am 3. Jahrestag ihrer Krönung in die traditionelle ...
König Charles und Königin Camilla starteten am 3. Jahrestag ihrer Krönung in die traditionelle Gartenparty-Saison.(Bild: AFP/BEN STANSALL)
Rund 8.000 Gäste begrüßten der König und die Königin bei der Festlichkeit.
Rund 8.000 Gäste begrüßten der König und die Königin bei der Festlichkeit.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Neben den tierischen Eskapaden gab es auch persönliche Momente. Gäste lobten Charles für seine jüngste Rede vor dem US-Kongress, außerdem sprach der König intensiv mit einer Sanitäterin über die Sicherheit von Einsatzkräften.

Strenger Dresscode und ganz viel Tee!
Typisch britisch präsentierte sich auch der Dresscode: Die Herren erschienen traditionell mit Zylindern, während vielerorts die berühmten transparenten Regen-Schirme der Royals – die sogenannten „Brollies“ – zu sehen waren.

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Und die Zahlen der Gartenparty sind gigantisch: Bei den Empfängen im Buckingham-Palast werden normalerweise rund 27.000 Tassen Tee ausgeschenkt und etwa 20.000 Stück Kuchen serviert.

Neben Charles, Camilla und Anne, begrüßten auch die Herzogin von Gloucester ...
Neben Charles, Camilla und Anne, begrüßten auch die Herzogin von Gloucester ...(Bild: AP/Aaron Chown)
… Herzogin Sophie ...
… Herzogin Sophie ...(Bild: AP/Aaron Chown)
... und Prinz Edward die zahlreichen Gäste.
... und Prinz Edward die zahlreichen Gäste.(Bild: AP/Aaron Chown)

Die nächsten Gartenpartys stehen übrigens schon bevor – und nach dem Auftritt von Hund „Vegas“ dürfte jetzt jeder gespannt sein, welcher Überraschungsgast als Nächstes für Chaos im Palast sorgt.

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