Gigantischer Wasserfall belebte Mittelmeer neu

Amphitheaterförmiger Canyon

Haimerl hat mit Kollegen den Mittelmeerboden in diesem Gebiet mit „Reflexionsseismik“ untersucht. Dabei werden Vibrationswellen durch den Untergrund geschickt und ihre Ausbreitung sowie Reflexion gemessen. Solche Daten verraten die Formen und Dicken der verschiedenen Schichten. In diesem Fall zeigten sie, dass zwei verhältnismäßig flache Kanäle in einen amphitheaterförmigen Canyon führten.