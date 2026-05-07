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„Urzeit“-Phänomen

Gigantischer Wasserfall belebte Mittelmeer neu

Wissen
07.05.2026 14:00
Der „Megawasserfall“ führte so viel Material mit, dass sich unterhalb eine mehr als 800 Meter ...
Der „Megawasserfall“ führte so viel Material mit, dass sich unterhalb eine mehr als 800 Meter hohe Schwemmfläche anlagerte.(Bild: ronnybas – stock.adobe.com (Symbolbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein riesiger Wasserfall südlich von Sizilien flutete vor fünf Millionen Jahren  das zuvor wohl ausgetrocknete, östliche Mittelmeer.

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Der Wasserfall soll laut Geophysiker Benedikt Haimerl über zwei Kilometer hoch und 20 Kilometer breit gewesen sein. Er sei von 100 Milliarden Litern Wasser pro Sekunde durchspült worden.

  • In den 1970er-Jahren hatten Wissenschafter bei Bohrungen im Mittelmeergrund riesige Salzlagerstätten gefunden, die darauf schließen lassen, dass hier das Wasser vor sechs bis 5,3 Millionen Jahren komplett verdunstet war.
  • Die Straße von Gibraltar war versiegelt und es fehlte Nachschub vom Atlantik. Dann bahnte sich dessen Wasser über einen Hunderte Kilometer langen Kanal wieder einen Weg ins westliche Mittelmeer und füllte es bis Italien, wo zwischen Sizilien und Afrika offensichtlich eine zweite Barriere war.

Einordnung Zeitalter

  • Jura → vor ca. 201-145 Mio. Jahren

     

  • Kreidezeit → vor ca. 145-66 Mio. Jahren

     

  • (....)

     

  • Oligozän → vor ca. 34 bis 23 Mio. Jahren

     

  • Miozän → vor ca. 23 bis 5,3 Mio. Jahren

     

  • Pliozän → vor ca. 5,3 bis 2,6 Mio. Jahren

     

  • Pleistozän → vor ca. 2,6 Mio. bis 11.700 Jahren

     

  • Holozän → seit 11.700 Jahren bis heute; bzw. Anthropozän → ab Mitte des 20. Jahrhunderts

Amphitheaterförmiger Canyon
Haimerl hat mit Kollegen den Mittelmeerboden in diesem Gebiet mit „Reflexionsseismik“ untersucht. Dabei werden Vibrationswellen durch den Untergrund geschickt und ihre Ausbreitung sowie Reflexion gemessen. Solche Daten verraten die Formen und Dicken der verschiedenen Schichten. In diesem Fall zeigten sie, dass zwei verhältnismäßig flache Kanäle in einen amphitheaterförmigen Canyon führten.

Der „Megawasserfall“ führte so viel Material mit, dass sich unterhalb eine mehr als 800 Meter hohe Schwemmfläche anlagerte. Die Forscher: „Dies war höchstwahrscheinlich der größte Wasserfall in der geologischen Geschichte.“

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