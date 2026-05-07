Was die Ermittler bei Gusenbauer gefunden haben

Im April durchkämmten Kriminalisten der Soko Signa mehrere mögliche Wohnsitze des ehemaligen SPÖ-Bundeskanzlers in Wien und in Niederösterreich. Die „Krone“ kennt die Sicherstellungsprotokolle.
Im Dezember 2008 vollzog Alfred Gusenbauer einen fliegenden Wechsel: Vom Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in die Signa Holding, wo ihn der damalige Geschäftsführer René Benko mit einem lukrativen Vertrag ausstattete. Ab Februar 2009 sollte der ehemalige SPÖ-Regierungschef für den Immobilien-Jongleur tätig werden. In der ersten Vereinbarung zwischen Gusenbauer und Benko, die ab Februar 2009 zu laufen begann, war eine Kanzlergage vereinbart – für etwa eine Woche Arbeit pro Monat. Später, vor allem in der Endphase der Signa-Gruppe, stellte Gusenbauer über seine Projektgesellschaft Millionenbeträge in Rechnung.
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