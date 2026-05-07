„Rote Liste“ seit 32 Jahren nicht aktualisiert!

Eine solche Einrichtung sei zwar politisch bereits angedacht, bisher aber nicht umgesetzt worden, so der Vorwurf des Vereins in seiner Aussendung. Mit einer Petition versucht der Tierschutzverein nun Druck zu machen. Sobald 10.000 Unterstützerinnen und Unterstützer erreicht sind, sollen die Forderungen offiziell an das Umweltministerium übergeben werden.