Engels muss doch nicht im Pyjama auf die ESC-Bühne

Glück gehabt! Sarah Engels muss doch nicht im Bademantel auf die Song-Contest-Bühne in Wien, der Koffer der deutschen Sängerin ist nämlich wieder aufgetaucht.
Nach der Ankunft in Wien am Mittwoch verriet Engels ihren Fans ja, dass die Fluglinie ihren Koffer verschlampt habe. Und darin befanden sich ausgerechnet alle Bühnen-Outfits der 33-Jährigen, die sie für ihren großen Auftritt auf der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle braucht.
Koffer „nach Wien gebracht“
Einige Stunden später kam dann die Entwarnung: Man habe das Gepäckstück „schnell lokalisiert und nach Wien gebracht“, so eine Sprecherin der Fluggesellschaft Eurowings.
Und weiter: „Gleichzeitig bedauern wir sehr, dass sie zunächst ohne ihr Gepäck angekommen ist. Uns ist bewusst, dass eine solche Situation – insbesondere vor einem wichtigen Auftritt – ärgerlich ist.“
Gute Nachrichten, die Sarah Engels wohl aufatmen ließ. Die hatte nämlich schon die Befürchtung, sie müsse ihren Song „Fire“ im Schlafanzug oder im Hotel-Bademantel performen.
„Mir ist gerade ganz schwarz vor Augen“
Doch die Freude über den gefundenen Koffer währte bei der Sängerin offenbar nicht allzu lange. Denn schon plagte die ehemalige „DSDS“-Kandidatin das nächste Problem, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärte.
„Mir ist gerade ganz schwarz vor Augen“, schrieb sie dort zu einem Foto verzweifelt und fragte ihre Fans, ob sie denn „eine Physio oder Chiropraktiker in Wien“ kennen. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von einer Packung mit Wärmepflastern und einer Flasche Muskel- und Gelenkfluid.
Daumen halten für ESC-Finale
Ob sich Sarah Engels bei der Probe auf der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle verletzt hat, das verriet sie nicht. Wie es scheint, steht der Auftritt beim Song Contest aber bislang unter keinem guten Stern. Da heißt für die Fans jetzt erst recht, Daumen halten, dass zumindest beim großen Finale alles glattläuft!
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