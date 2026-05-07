Innovative Schweiz: Wenn Roboter Häuser bauen

„Alles muss aus einer Hand kommen“

„Von Planung über Entwicklung bis zum Bauen kommt hier alles von einem Unternehmen“, sind Karl Liesnig und Sohn Maximilian (20), die ein Planungsbüro im Kärntner Bleiburg betreiben, begeistert: „Dieses ganzheitliche Denken ist etwas, das wir mit nach Hause nehmen. Das Ziel muss es sein, unsere kleinen Strukturen so zu nutzen und zu vernetzen, dass ein ganzheitliches System entsteht. Wir fühlen uns durch die Außenwirtschaft hier sehr gut vertreten, uns wurden alle Türen geöffnet.“