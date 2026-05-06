„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür

Der Beschluss ist gefallen – und mit ihm eine Menge Häme. Im Ministerrat wurde am Mittwoch offiziell die Nominierung des langjährigen NEOS-Abgeordneten Gerald Loacker als österreichisches Mitglied des Europäischen Rechnungshofes durchgewunken. Durchgewunken auch von der ÖVP – die just nach dem Schuldspruch gegen „ihren“ Klubobmann August Wöginger innerlich kocht, nach außen aber bis Mittwoch schwieg. Wie berichtet, erwog man sogar, die Ernennung, für die ein einstimmiger Ministerratsbeschluss notwendig war, zu blockieren. Die Koalitionsräson lässt nun aber grüßen.