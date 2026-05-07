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Gehirnentzündung etc.

Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern

Ausland
07.05.2026 13:41
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben. „Symptomatisch kommt es nach einer Ansteckung zu einer rasch voranschreitenden Entzündung des Gehirns mit Verwirrtheit, geistigem Abbau, Sprachstörungen und epileptischen Anfällen“, sagte Markus Naumann, Direktor der Neurologischen Klinik Augsburg.

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Das Virus wird vorwiegend von der seltenen Feldspitzmaus übertragen. Infektionen seien außerordentlich selten, verliefen aber in der Regel lebensbedrohlich, teilte das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg mit. Erst Ende April war eine tödliche Borna-Infektion im Raum Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu registriert worden.

In Deutschland werden jährlich weniger als zehn Infektionen gemeldet, die meisten davon in Bayern. Im März wurde ein Fall im Landkreis Erding bekannt. Im Herbst 2025 war ein 57-Jähriger im Landkreis Tirschenreuth gestorben. Wenige Monate zuvor waren zwei Personen aus dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm an dem Bornavirus gestorben. In Augsburg hatte es zuletzt 2023 zwei Erkrankungsfälle gegeben.

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben (Symbolbild).(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

In Österreich bisher kein einziger Fall
In Österreich wurde die Infektion laut der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) bisher nur vereinzelt bei Tieren nachgewiesen, in den vergangenen Jahren gab es vier Fälle bei Pferden.

Fachleute gehen davon aus, dass das Borna Disease Virus 1 (BoDV-1) durch den Kontakt mit den Ausscheidungen der Feldspitzmaus übertragen wird. Infizierte Mäuse scheiden das Virus unter anderem über Kot, Urin, Speichel und die Haut aus, ohne selbst zu erkranken.

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Die Insektenfresser sind scheu, nachtaktiv und haben deutlich spitzere Gesichter als andere Mäuse. Bei Tieren ist der Erreger seit Langem bekannt. Erst 2018 wurde dann nachgewiesen, dass das Virus auf den Menschen übertragbar ist und dabei meist tödliche Gehirnentzündungen verursacht. Seit 2020 ist die Krankheit meldepflichtig.

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