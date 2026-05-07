Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern

In Deutschland werden jährlich weniger als zehn Infektionen gemeldet, die meisten davon in Bayern. Im März wurde ein Fall im Landkreis Erding bekannt. Im Herbst 2025 war ein 57-Jähriger im Landkreis Tirschenreuth gestorben. Wenige Monate zuvor waren zwei Personen aus dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm an dem Bornavirus gestorben. In Augsburg hatte es zuletzt 2023 zwei Erkrankungsfälle gegeben.