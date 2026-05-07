Bauer kämpft ums Überleben. Aufgeben? Keine Option

Karl H. schildert den anstrengenden und finanziell fordernden Alltag, den er als Bauer alleine meistern muss. Aufgeben ist für ihn keine Option, denn nicht auszudenken, was dann mit seinen geliebten Kühen Gitti, Moni, Lisi oder Prinzessin passieren würde.
Zwischen 1995 und 2023 ist die Zahl der Bauernhöfe in Niederösterreich um rund 53 Prozent gesunken. Was wie eine nüchterne Statistik klingt, ist für viele eine stille Tragödie – und für manche ein täglicher Überlebenskampf.
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