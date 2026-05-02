VW will zu Hause China-Autos & Rüstungsgüter bauen

China-Modelle und Rüstung sollen Auslastung verbessern

Um seine Werke in Europa besser auszulasten, zeigte sich Blume offen für die Idee, an deutschen Standorten auch Modelle aus China zu bauen. „Wir werden prüfen, ob es in Europa Absatzmöglichkeiten für unsere chinesischen Autos gibt“, sagte Blume. In Betracht kämen die eigenen Modelle, die VW in China speziell für den dortigen Markt entwickelt hat und die dort in diesem Jahr anlaufen. Bisher handle es sich dabei aber nur um mögliche Optionen, konkret geplant oder vereinbart sei bisher nichts. Zunächst gehe es darum, dass die neuen Modelle in China erfolgreich anlaufen.