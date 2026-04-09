„Schwieriges Umfeld“
VW kündigt Elektro-Hammer für US-Markt an!
Das kommt überraschend: Der deutsche Autobauer Volkswagen stellt die Produktion des ID.4, seines einzigen in den USA hergestellten Elektroautos, ein. Der Konzern begründete den Schritt am Donnerstag mit dem dortigen schwierigen Marktumfeld für Elektroautos.
So hatte die US-Regierung im Herbst einen Steuerbonus von 7500 Dollar als Kaufanreiz für Elektrofahrzeuge gestrichen. Der Absatz des ID.4 war im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 62 Prozent eingebrochen.
Nach Angaben des Autoherstellers wird die Produktion des Elektro-Crossovers im Montagewerk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee bereits Mitte April eingestellt.
Benzin-SUV wird forciert
Das Werk bereite sich darauf vor, sein volumenstärkeres Benzin-SUV, den Atlas und den Atlas Cross Sport, auf das Modelljahr 2027 umzustellen. Wie VW weiter mitteilte, werden die US-Händler den ID.4 weiter verkaufen, da der Lagerbestand bis ins nächste Jahr hinein reiche. Auch der VW ID Buzz soll weiterhin importiert werden.
3000 Arbeiter in VW-Werk
Durch die Umstellung soll kein Mitarbeiter in der Produktion seinen Arbeitsplatz verlieren. Das Werk verfügt über eine einzige Montagelinie für den Atlas und den ID.4, und Mitarbeiter aus anderen, speziell auf das Elektrofahrzeug ausgerichteten Bereichen sollen zur Unterstützung der Atlas-Produktion umbesetzt werden. Mitarbeitern über 55 Jahren soll laut einem Unternehmenssprecher eine Abfindung angeboten werden. Das Werk beschäftigt etwa 3000 Arbeiter.
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