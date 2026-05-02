Das Heimspiel des Kämpfers und Träumers Babler

Schließlich richtet Babler sein Wort an die vielen Kinder, die im Publikum auf Schultern sitzen und rote Fahnen schwingen. Verspricht ihnen, dass sie in einem Land leben werden, in dem das Leben leistbar ist, in dem Frauen und Männer gleich viel verdienen, in dem die Herkunft nicht über die Zukunft entscheidet. Das geht den Müttern und Vätern ans Herz.