Raketenantrieb und vier E-Motoren – ernst gemeint!

Wie die erste Studie ist auch die neue Variante als flacher Viertürer ausgelegt. Für den Vortrieb sorgen vier Elektromotoren mit zusammen über 1900 PS. Die Raketen liefern kurzfristig zusätzlichen Schub von bis zu 100 Kilonewton. Das entspricht in etwa der Gewichtskraft von rund zehn Tonnen. Dreame nennt für den Sprint von null auf 100 km/h einen Wert von 0,9 Sekunden. Solche Zeiten gelten bei rein radbasierten Antrieben als kaum darstellbar, da Traktion und Reifenphysik hierbei Grenzen setzen.