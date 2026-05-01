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Ein Auto, kein Jet

Raketenantrieb und vier E-Motoren – ernst gemeint!

Motor
01.05.2026 06:00
(Bild: Nebula Next)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Ding mit Raketenantrieb das nicht fliegt, aber unglaublich schnell beschleunigt und fast auf der Stelle wenden kann: Dieses Auto kommt uns nebulös vor.

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Der chinesische Tech-Konzern Dreame hat eine weitere Ausbaustufe seines im Jänner vorgestellten Hypercar-Konzepts Nebula Next 01 präsentiert. Aber nicht auf derr Auto China, sondern in San Francisco. Die „Jet Edition“ ergänzt den elektrischen Antrieb um ein zusätzliches Boostsystem in Form von zwei Feststoff-Raketen.

Wie die erste Studie ist auch die neue Variante als flacher Viertürer ausgelegt. Für den Vortrieb sorgen vier Elektromotoren mit zusammen über 1900 PS. Die Raketen liefern kurzfristig zusätzlichen Schub von bis zu 100 Kilonewton. Das entspricht in etwa der Gewichtskraft von rund zehn Tonnen. Dreame nennt für den Sprint von null auf 100 km/h einen Wert von 0,9 Sekunden. Solche Zeiten gelten bei rein radbasierten Antrieben als kaum darstellbar, da Traktion und Reifenphysik hierbei Grenzen setzen.

(Bild: Nebula Next)
(Bild: Nebula Next)
(Bild: Nebula Next)

Unabhängig von der spektakulären Antriebsidee versteht sich die Jet Edition auch als Träger seriennaher Technik. Genannt werden ein Steer-by-Wire-Fahrwerk, elektromagnetische aktive Federung sowie ein Brake-by-Wire-System. Der Hersteller stellt zudem einen Wendekreis von weniger als fünf Metern in Aussicht. Funktionen wie Panzerwenden oder eine Stabilisierung bei Reifenschäden sollen durch die Einzelradansteuerung möglich sein.

Wie viel PS ist ein Kilonewton?

Kilonewton (kN) und PS sind physikalisch nicht direkt ineinander umrechenbar. Um von Schubkraft auf PS zu schließen, muss sich das Objekt oder Fahrzeug bewegen. Ein Triebwerk mit 100 kN Schub leistet bei einer Geschwindigkeit von 100 m/s (360 km/h) genau 10.000 kW (ca. 13.596 PS). Bei Tempo 0 (also im Stillstand) ist die mechanische Leistung physikalisch null.

Sulfidbasierte Feststoffbatterie
Darüber hinaus kündigt Dreame eine sulfidbasierte Feststoffbatterie an. Die Zellen sollen eine Kapazität von 60 Ah und im Labortest eine Energiedichte von mehr als 450 Wh/kg erreichen. Die Technologie befinde sich in Vorbereitung auf die Serienfertigung. Zum Vergleich: Aktuelle Lithium-Ionen-Zellen kommen heute auf rund 200 bis 300 Wh/kg, komplette Batteriepakete im Fahrzeug liegen deutlich darunter.

Mit der Jet Edition unterstreicht Dreame seine Ambitionen im Automobilbau. Der bislang vor allem für Haushaltsgeräte bekannte Hersteller positioniert sich dabei klar im Hochleistungs- und Technologiebereich. Ob und wann ein Serienfahrzeug folgt, ist offen. Ein möglicher Marktstart wurde in Aussicht gestellt, konkrete Termine nennt das Unternehmen jedoch nicht.

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