Trinkwasser wird knapp: Steirer müssen aufpassen

Eine ähnliche Situation herrscht auch in der Gemeinde Seckau. „Der Grundwasserspiegel im Murtal geht zurück. Wir hatten im Winter kaum Schnee, das heißt, den Quellen fehlt Wasser. Wir brauchen dringend ordentlichen Regen, der sie wieder füllt“, sagt Bürgermeister Martin Rath (ÖVP). Aktuell ist die Trinkwasserversorgung in Seckau noch in Ordnung, im nahe gelegenen Oberzeiring muss das Trinkwasser jedoch bereits aus benachbarten Ortsteilen mit Tankwagen zugeführt werden.