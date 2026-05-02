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Kaum Regen in Sicht

Trinkwasser wird knapp: Steirer müssen aufpassen

Steiermark
02.05.2026 06:00
Im April fiel in der ganzen Steiermark viel zu wenig Regen.
Im April fiel in der ganzen Steiermark viel zu wenig Regen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Der April war in ganz Österreich überdurchschnittlich trocken. Immer mehr Gemeinden mahnen deshalb zur Zurückhaltung beim Wasserverbrauch. Erst Mitte nächster Woche soll endlich etwas Regen fallen.

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Seit Wochen fehlt der nötige Niederschlag in der Steiermark. Wälder und Äcker sind staubtrocken. Im gesamten Bundesland ist die Waldbrand-Verordnung in Kraft. Das Entzünden von Feuern und das Rauchen im Wald und Waldnähe sind strikt verboten. Immer mehr Gemeinden rufen zum Wassersparen auf.

„Es kommt inzwischen zu ersten Engpässen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, könnte es in den nächsten Wochen zu einer prekären Situation kommen“, ist Jakob Taibinger (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde St. Radegund bei Graz, alarmiert. Am Mittwoch hat die Gemeinde deshalb zum Wassersparen aufgefordert. Auf das Befüllen von Swimmingpools sowie das Autowaschen sollte aktuell verzichtet werden.

Zitat Icon

In der Nacht auf Donnerstag sollte es in der ganzen Steiermark regnen. Das ist zwar noch zu wenig, aber dennoch wichtig für die Böden.

Nikolas Zimmermann, Ubimet

Bild: UBIMET

Eine ähnliche Situation herrscht auch in der Gemeinde Seckau. „Der Grundwasserspiegel im Murtal geht zurück. Wir hatten im Winter kaum Schnee, das heißt, den Quellen fehlt Wasser. Wir brauchen dringend ordentlichen Regen, der sie wieder füllt“, sagt Bürgermeister Martin Rath (ÖVP). Aktuell ist die Trinkwasserversorgung in Seckau noch in Ordnung, im nahe gelegenen Oberzeiring muss das Trinkwasser jedoch bereits aus benachbarten Ortsteilen mit Tankwagen zugeführt werden.

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Ab Mittwoch soll es regnen
Der sehnsüchtig erwartete Regen lässt aber auch in der nächsten Woche noch auf sich warten. „Das Wochenende wird warm, sonnig und trocken“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Am Montag sind im Grazer Becken und der nördlichen Obersteiermark sogar bis zu 27 Grad möglich. Erst Mitte der Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit: „Der Mittwoch wird der unbeständigste Tag der kommenden Woche.“

In der Obersteiermark ist die Wahrscheinlichkeit für Regen und Gewitter am größten, in der Nacht auf Donnerstag soll es dann in der ganzen Steiermark Niederschlag geben. „Das wird zwar immer noch zu wenig Regen sein, für die trockenen Böden ist es dennoch eine kurze Pause.“

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