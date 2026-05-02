Top-Job in der EU: Loackers Kür droht zu scheitern

Kurz vor der für Mittwoch geplanten, offiziellen Entsendung des schillernden NEOS-Ex-Nationalrats Gerald Loacker in den Europäischen Rechnungshof wächst jetzt zunehmend der Widerstand in Kanzlerpartei. Hinter den Kulissen – und just kurz vor dem Urteil in der Causa Wöginger – wird Kritik laut ...
Sei es im Postenschacher-Prozess des schwarzen Klubobmanns August Wöginger oder bei der umstrittenen Bestellung der ehemaligen SPÖ-Ministerin Sonja Hammerschmid zur neuen Bundestheater-Chefin: Diskussionen um Postenvergaben sind auch unter der dienstjungen Dreierkoalition Programm. Und wie die „Krone“ erfuhr, zeichnet sich auch das nächste Theater bereits ab – diesmal bei einer Postenvergabe der NEOS.
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