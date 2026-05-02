Diese Luxus-Behandlungen bieten Hotels Vierbeinern

Eigener Spa-Bereich für Hunde in Großarler Hotel

Das Boutique Hundehotel Bergzeit in Großarl bietet den Vierbeinern sogar einen eigenen Wellnessbereich – oder, genauer gesagt, einen „Fellness-Bereich“. Dort warten von einer praktischen Waschstation über eigene Handtücher bis zur Föhnstation allerlei Annehmlichkeiten. Hinzu buchbar sind Extras wie Fellpflege oder ein Besuch beim Hundefriseur. Wer es gerne bodenständiger mag, der kann sich am Naturstrand erholen.