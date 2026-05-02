Diese Luxus-Behandlungen bieten Hotels Vierbeinern

Tatar von der Schloss Fuschl Lachsforelle, gegrillte Waldviertler Hühnerbrust und gekochter Tafelspitz – kredenzt werden diese Speisen im Rosewood Schlosshotel Fuschl nicht Menschen, sondern Hunden. Die vierbeinigen Gäste rücken immer mehr in den Fokus der Hotellerie.
War es früher noch verpönt, Haustiere mit in den Urlaub zu nehmen, buhlen heute viele Hotels um die Gunst der tierischen Gäste. Darin sind Salzburger Hotels sogar so gut, dass einige von ihnen vom Urlaubsportal hundehotel.info zu den besten Hundehotels Österreichs gewählt wurden.
Darunter zu finden ist unter anderem das Hotel Grimming Dogs & Friends in Rauris. Seit 16 Jahren führt die Familie Langreiter das Haus als reines Hundehotel. Mehr als 250 Sorten Hundefutter stehen zur Auswahl. Die 4500 Quadratmeter große, eingezäunte Hundewiese, ein eigener Hundespielplatz und Schwimmteich sind einige weitere Zuckerl für die felligen Gäste.
Von der praktischen Waschstation über eigene Handtücher bis zur Föhnstation – in unserem „Fellness-Bereich“ wartet Wellness auf vier Pfoten.
Marlene vom Boutique Hundehotel Bergzeit
Eigener Spa-Bereich für Hunde in Großarler Hotel
Das Boutique Hundehotel Bergzeit in Großarl bietet den Vierbeinern sogar einen eigenen Wellnessbereich – oder, genauer gesagt, einen „Fellness-Bereich“. Dort warten von einer praktischen Waschstation über eigene Handtücher bis zur Föhnstation allerlei Annehmlichkeiten. Hinzu buchbar sind Extras wie Fellpflege oder ein Besuch beim Hundefriseur. Wer es gerne bodenständiger mag, der kann sich am Naturstrand erholen.
Den dritten Platz im Salzburg-Ranking konnte sich das Chaletdorf Zeller See sichern. Es besteht aus 16 Chalets, die maximale Privatsphäre und Ruhe bieten. Die Chalets sind mit Hundebett, Decke, Napf und Außendusche ausgestattet, sodass auch Vierbeiner bestens versorgt sind. Ein Dogsitter kümmert sich um die Fellnasen, sollte Herrli oder Frauli doch einmal ungestört sein wollen.
Und auch diese Hundehotels aus Salzburg schafften es unter die Top 50: Grubers Hotel Apartments in Bad Gastein, das Feriendorf Holzleb‘n in Großarl und Hotel Aloisia in Mariapfarr im Lungau.
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