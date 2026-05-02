Nach ÖFB-Cup-Erfolg

Kühbauer: Erst „Ganslhaut“, dann die Bierdusche

Fußball
02.05.2026 06:46
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Didi Kühbauer hat es schon wieder getan! Nachdem er im vergangenen Jahr den WAC zum Cup-Titel geführt hat, hat er seinen Cup-Coup in dieser Saison mit dem LASK wiederholt. Dabei ist nicht er alleine das Mastermind hinter dem Triumph, wie der Kult-Coach betont. Mit dem Spielverlauf selbst zeigt sich Kühbauer nicht ganz zufrieden, die Moral seines Teams allerdings macht am Ende alles wieder wett. Die Atmosphäre beim Finale sorgte beim LASK-Trainer für Ganslhaut. Dann allerdings gabs eine ordentliche Dusche  ...

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