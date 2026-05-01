Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Greift Mercedes an

Smart #6: Brauchen wir einen Smart im CLS-Format?

Motor
01.05.2026 10:00
(Bild: SP-X/Thomas Hirschberger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit dem #6 betritt Smart selbstbewusst Neuland. Das bislang größte Modell der Marke zielt direkt auf sportliche Business-Limousinen aus dem eigenen Haus. Ein Angriff, der nicht nur politisch, sondern auch strategisch brisant ist. Noch ist die Fließhecklimousine nicht für Europa vorgesehen. Noch.

0 Kommentare

Wenn man sich etwas ganz fest wünscht, geht es ja vielleicht in Erfüllung. Wolfgang Ufer hat da gute Karten, was seine Wünsche angeht. Schließlich ist der Mann frischgebackener Smart-Europachef und hat damit einen guten Draht zu den Leuten, die seinen Wunschkandidaten gerade erst auf der Auto China vorgestellt haben. Und wir sprechen hier nicht vom ikonischen Smart #2, der sich jetzt erstmals als Studie zeigte und spätestens Anfang 2027 in Serie gehen wird.

Doch der Zweier mit seiner eher dürftigen Rendite macht nicht satt. Auch wenn der Smart #5 mittlerweile gut nachgefragt ist, könnte weitere Unterstützung nicht schaden. Da kommt der neue Smart #6, der auf der China-Messe direkt neben dem Zweier parkt, gerade recht. Ein Auto, dass sich Wolfgang Ufer auch sehr gut bei uns vorstellen könnte. Ein Smart wie ein CLS, elegant wie ein moderner Shooting Brake. Doch es gibt Probleme. Der Smart #6 war bisher nicht für Europa vorgesehen. Und es gibt ihn vorerst nur als Plug-in-Hybriden. Und Smart hatte sich ja beim Neustart ausdrücklich als Elektromarke positioniert. „Den würde ich trotzdem nehmen“ sagt Ufer, und das aus gutem Grund. Längst haben sich die Vorzeichen für Vollstromer geändert und die Technik der PHEVs weiterentwickelt.

Wie auch beim #6. Was Smart hier zeigt, ist nicht weniger als die nächste Evolutionsstufe dieser Antriebsform. Der sogenannte Electric Hybrid Drive kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 163 PS und eine 272 PS starke E-Maschine zu einer Systemleistung von satten 435 PS. Gekoppelt ist das Ganze an ein Dreigang-Hybridgetriebe, das je nach Situation flexibel agiert: elektrisch im Stadtverkehr, generatorgestützt auf der Langstrecke oder auch mit direktem Verbrennerantrieb bei höherem Tempo.

(Bild: Smart)
(Bild: SP-X/Thomas Hirschberger)
(Bild: Smart)
(Bild: Smart)

Hybrider Langstreckenkönig
Spannender als die nackten Leistungsdaten ist allerdings die Effizienz. Denn die fällt, jedenfalls auf dem Papier, geradezu spektakulär aus. Je nach Batteriegröße – angeboten werden Varianten mit 20 und 42 kWh – sollen rein elektrische Reichweiten von bis zu 285 Kilometern möglich sein. In Kombination mit einem vollen Tank ergibt sich nach chinesischem CLTC-Zyklus eine Gesamtreichweite von bis zu 1810 Kilometern. Selbst wenn man die bekannten Unterschiede zu europäischen Messverfahren berücksichtigt, bleibt dieser Wert ein echtes Pfund. Der #6 wird damit zum Langstrecken-König unter den Plug-in-Hybriden und trifft genau den Nerv einer Zeit, in der viele Kunden noch zwischen Ladeinfrastruktur und Alltagstauglichkeit abwägen.

Dabei hilft auch das technische Konzept im Hintergrund. Im Normalfall arbeitet der Verbrenner als Generator und versorgt die Batterie mit Energie. Das soll einen gleichmäßigen, effizienten Betrieb ermöglichen. Erst bei höheren Geschwindigkeiten wird der Vierzylinder direkt an die Vorderräder gekoppelt. Dieses Zusammenspiel reduziert den Verbrauch und erhöht gleichzeitig die Reichweite – ein Ansatz, der vor allem auf langen Strecken seine Vorteile ausspielt.

Lesen Sie auch:
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
17.09.2025

Stromer ist schon in Arbeit
Parallel dazu arbeitet Smart bereits an der nächsten Ausbaustufe. Vieles deutet darauf hin, dass der #6 künftig auch als rein batterieelektrische Variante kommen wird. Das wäre nicht nur logisch, sondern fast zwingend, um die eigene Markenstrategie konsequent weiterzuführen. Gleichzeitig würde Smart damit beide Lager bedienen: Kunden, die maximale Reichweite ohne Ladepause wünschen, und jene, die vollständig emissionsfrei unterwegs sein wollen.

Fast E-Klasse-Format
Auch bei den Abmessungen zeigt sich der Anspruch des Modells. Mit 4,90 Meter Länge, 1,92 Metern Breite und einem Radstand von knapp 2,93 Metern erreicht der #6 fast E-Klassen-Format. „Klar, wir würden mit dem Sechser auch im Benz-Revier räubern“, sagt Ufer. Nicht nur, was das Raumangebot angeht, sondern auch in Bezug auf die Positionierung Richtung Premiumsegment. Und genau hier wird es politisch ein heißer Tanz. Denn mit diesen Dimensionen und diesem Anspruch bewegt sich Smart zwangsläufig im direkten Umfeld von Mercedes-Benz – also der eigenen Muttermarke.

Das Design unterstreicht die heikle Mission. Eine flache, dynamische Silhouette, durchgehende Lichtbänder vorne und hinten sowie Details wie ein integrierter Heckspoiler oder rahmenlose Türen verleihen dem Fahrzeug eine Anmutung, die vielen gefallen dürfte. Dazu ein reistauglicher Kofferraum und Features wie versenkbare Türgriffe oder kamerabasierte Außenspiegel. Der auf dem Dach platzierte Lidar-Sensor deutet zudem auf ein hohes Niveau in Sachen Fahrerassistenzsysteme hin.

Im Innenraum setzt sich dieser Eindruck fort. Ein vollständig digitalisiertes Cockpit mit mehreren Displays, eine KI-gestützte Sprachsteuerung und hochwertige Materialien schaffen eine Umgebung zwischen Komfort und Konnektivität. Stets mit an Bord ist ein hochwertiges Soundsystem mit 20 Sennheiser-Lautsprechern und eine adaptive Fahrwerksabstimmung, die gemeinsam mit Zulieferern wie ZF entwickelt wurde.

All das ist ein klares Signal, dass Smart künftig auch in deutlich größeren Dimensionen denkt. Preislich wäre der Sechser laut Wolfgang Unger sogar günstiger darstellbar als ein Smart #5 (ab 46.700 Euro), weil „Antrieb und weniger Regularien“ Luft nach unten lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
01.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig
Neu & rein elektrisch
So tritt die Mercedes-C-Klasse gegen den BMW i3 an
Neue VW-Zeitrechnung
VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?
Stephan Schätzl stellt den Cupra Raval hier im Video vor.
Pendant zum VW ID.Polo
Cupra Raval: Kleiner Stadtrebell mit Charakter
Günstige Topversion
Tesla Model Y Performance: Fährt schnell hinterher
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
190.875 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
172.493 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
110.044 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1548 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
866 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
559 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Mehr Motor
Greift Mercedes an
Smart #6: Brauchen wir einen Smart im CLS-Format?
Ein Auto, kein Jet
Raketenantrieb und vier E-Motoren – ernst gemeint!
WERBUNG
Racing pur: Dein Abenteuer am Red Bull Ring
Auch Opel ist dabei!
Diese Marken will Stellantis in Reihe zwei stellen
„25.000-Euro-E-Auto“
VW ID. Polo: Hier läuft endlich vieles richtig

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf