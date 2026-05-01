Smart #6: Brauchen wir einen Smart im CLS-Format?

Doch der Zweier mit seiner eher dürftigen Rendite macht nicht satt. Auch wenn der Smart #5 mittlerweile gut nachgefragt ist, könnte weitere Unterstützung nicht schaden. Da kommt der neue Smart #6, der auf der China-Messe direkt neben dem Zweier parkt, gerade recht. Ein Auto, dass sich Wolfgang Ufer auch sehr gut bei uns vorstellen könnte. Ein Smart wie ein CLS, elegant wie ein moderner Shooting Brake. Doch es gibt Probleme. Der Smart #6 war bisher nicht für Europa vorgesehen. Und es gibt ihn vorerst nur als Plug-in-Hybriden. Und Smart hatte sich ja beim Neustart ausdrücklich als Elektromarke positioniert. „Den würde ich trotzdem nehmen“ sagt Ufer, und das aus gutem Grund. Längst haben sich die Vorzeichen für Vollstromer geändert und die Technik der PHEVs weiterentwickelt.