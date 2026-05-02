Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Cookie (zwölf Jahre) möchte gefordert werden. Er braucht Aufgaben und Beschäftigung. Der kleine Vierbeiner lernt gerne und schnell, weshalb seine neuen Besitzer Freude am Training haben sollten. Ansonsten ist er kein Kuschelhund und möchte auch nach einer gewissen Kennenlernphase nicht immer berührt werden. Für Cookie wird daher ein Zuhause mit Garten gesucht, um sich dort im Notfall lösen zu können. Außerdem braucht er geduldige Hundehalter, die ihm fixe Abläufe und Routine bieten, Sicherheit vermitteln und ihn keinesfalls bedrängen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.