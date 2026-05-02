Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Nach dem Tod seiner Besitzerin kam Joshua (zwei Jahre) gemeinsam mit weiteren Tieren ins TierQuarTier Wien. Nun sucht das liebe Kaninchen-Männchen ein Zuhause, in dem es wieder glücklich sein kann. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Makima (vier Jahre) ist eine freundliche Amstaff-Mix-Hündin, die bei vertrauten Menschen ihre verschmuste und energiegeladene Seite zeigt. Sie sucht ein Zuhause als Einzelhund bei Menschen, die ihr Sicherheit geben und Freude an Bewegung und gemeinsamer Beschäftigung haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lissi (zwei Jahre) zeigt sich anfangs eher schüchtern und benötigt Zeit zum Ankommen. In vertrauter Umgebung ist die aufgeweckte Terrier-Mischlingshündin anhänglich und verspielt. Gesucht wird ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schweren Herzens muss das Katzenduo Anna (sieben Jahre) und Tommy (zehn Jahre) abgegeben werden. Die verschmusten Samtpfoten wünschen sich einen kuscheligen Lebensplatz. 0676/878 445 14
Malteser Alex (drei Jahre) liebt es über die Wiesen zu toben. Die aufgeweckte, katzenfreundliche Fellnase wünscht sich aktive Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0676/878 445 14
Rassetypisch sucht Rüde Bambo (neun Jahre) weder zu Menschen noch zu Hunden den Kontakt. Er braucht ein Zuhause mit Garten bei Haltern, die ihm Ruhephasen gönnen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mokka (sieben Jahre) ist freundlich zu Menschen, Artgenossen zählen jedoch nicht zu seinen Freunden. Der aufgeweckte Rüde ist verspielt und mit Futter gut zu motivieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (zehn Jahre) schwer. Für den spazierfreudigen Rüden wird daher ein Platz am Land bei einer Single-Frau gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Django (elf Jahre) Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich kuschelbedürftig und verspielt. Ein Lebensplatz mit Garten außerhalb der Stadt wird für den lieben Vierbeiner gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ludwig (in etwa ein Jahr) wurde halb verhungert auf der Straße gefunden und von Tierschützern aufgepäppelt. Inzwischen hat er sich gut erholt und ist bereit für ein neues Leben in einer fürsorglichen Familie. Anfangs braucht er etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, doch mit Geduld zeigt er seinen sanften Charakter. 0664/540 32 81
Aufgrund gesundheitlicher Probleme seines Besitzers muss Teddy (ein Jahr) abgegeben werden. Der verschmuste Rüde wünscht sich ein Zuhause bei aktiven Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0676/621 74 60
Agnes (acht Jahre) braucht aufgrund einer Hautfalte, in der sich Schmutz sammeln kann, Pflege und Aufmerksamkeit. Ein Zuhause mit geräumigem Gehege sowie mindestens einen Artgenossen wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Basilikum (zwei Jahre) ist ein charakterstarker Rüde, der Menschen in seinem eigenen Tempo kennenlernen möchte. Gesucht werden hundeerfahrene, aktive Personen, die in ruhiger Wohngegend leben und dem Vierbeiner Zeit zur Eingewöhnung geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rocky (zwei Jahre) ist ein großer, imposanter Schäfer-Mix, der Fremden zunächst vorsichtig begegnet. Mit Ruhe und Verständnis zeigt er jedoch seine freundliche, zugängliche Seite. Der Rüde sucht ein liebevolles Zuhause bei aktiven Haltern, die ihm Sicherheit vermitteln und ihn körperlich wie geistig auslasten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American Staffordshire Terrier Coco (acht Jahre) ist zu Beginn zurückhaltend und benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Für die Anfangsphase sollte der hübsche Rüde einen Rückzugsbereich haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Fluffy (sieben Jahre) ist ein freundlicher, verspielter Rüde. Anfangs benötigt er eine kurze Eingewöhnung, zeigt sich dann offen. Mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein ruhiger Platz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lee (dreizehn Jahre) benötigt einen Kennenlernphase. Berührungen mag der Rüde nicht, bei Hundebegegnungen ist er gestresst. Deshalb wird ein liebevolles Platzerl bei geduldigen, erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Medo (zehn Jahre) ist rassetypisch reserviert und benötigt eine Kennenlernphase. Kinder sind möglich, wenn sie respektvoll sind. Die Hündin kennt Grundkommandos und kann allein bleiben. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Joker (sechs Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen, dann wird er zum Schmuser. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, aber da er ressourcenverteidigendes Verhalten zeigt, müssen bestimmte Situationen entsprechend gemanagt werden. Hat man als Mensch hier Routine, ist dies absolut kein Problem. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Baloo (elf Jahre) sehnt sich nach liebevoller Zuwendung und vielen Streicheleinheiten. Der treue Wegbegleiter wünscht sich stabiles Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basil (zehnJahre) benötigt nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Artgenossen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufbauen zu können. Klare Regeln, Rituale sowie Beschäftigung sind für ihn wichtig. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Simba (neun Jahre) benötigt aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit eine behutsame Kennenlernphase. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Diese entzückenden, verspielten Mischlinge (sechs Monate) warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze. Verantwortungsvolle Hundehalter, die die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchten, melden sich bitte unter 0664/283 00 23.
Rocky (sieben Jahre) ist nach kurzer Eingewöhnung freundlich. Der lebhafte Rüde ist unsicher und meldet Fremde und Hunde. Derzeit verunsichern ihn Innenräume – seit dem letzten Tierarztbesuch. Gesucht wird ein liebevoller, ruhiger Platz bei erfahrenen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bianca (sieben Jahre) ist menschenfreundlich, beim Streicheln aber chow-typisch distanziert, auch andere Hunde werden ignoriert. Gesucht wird ein ebenerdiges Zuhause in ruhiger Lage – da sie keine Stiegen steigt. Die eigenwillige Hündin ist Diabetikerin und benötigt zweimal täglich Insulin. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basti (neun Jahre) und Lydia (elf Jahre) sind sehr menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Für das unzertrennliche Duo wird ein ruhiger Lebensplatz bei geduldigen, erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) benötigt Anfangs Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der Rüde kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden erfahrene Hundehalter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Zora (zehn Jahre) ist eine liebe Amstaff-Mix-Hündin, die trotz ihres Alters voller Tatendrang steckt. Die aufgeweckte Fellnase sucht ein Zuhause bei aktiven Menschen, die gerne unterwegs sind. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Alessandra (drei Monate) wurde im TierQuarTier geboren. Das junge Kaninchen ist sehr lieb, aufgeweckt und freut sich – am besten gemeinsam mit einem Geschwisterchen – auf ein liebevolles Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Florenz (zwei Jahre) ist eine offene, freundliche Siberian Husky-Hündin, die voller Energie steckt und Bewegung liebt. Sie sucht einen Lebensplatz bei Hundehaltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schweren Herzens muss sich die Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen von Bobi (neun Jahre) trennen. Der verspielte Jack Russel Terrier würde sich über ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei sportlichen Hundehaltern freuen. 0664/186 23 03
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Mischling Kilo (sechs Jahre) abgegeben werden. Der sensible Rüde wünscht sich erfahrene, konsequente Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0699/102 918 88
Klara (in etwa drei bis vier Jahre) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81
Sunny (elf Jahre) musste sich von ihrer Besitzerin verabschieden. Für die Samtpfote wird ein ruhiger Einzelplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang gesucht. Interessierte Katzenfreunde melden sich bitte unter tierecke@kronenzeitung.at
Der siebenjährige Pit Bull Terrier Hugo geht offen und freundlich auf Menschen zu. Stressige Situationen überfordern ihn jedoch noch, weshalb ein ruhiger Einzelplatz bei erfahrenen Hundehaltern gesucht wird, die geduldig mit ihm trainieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Lasko steckt voller Energie und muss noch lernen, mit Reizen umzugehen. Der lebhafte Mischlingsrüde braucht souveräne Menschen, die ihm Sicherheit geben und zur Ruhe kommen lassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Kaninchen Ludmilla (sieben Monate) wurde in einer Schachtel ausgesetzt. Die zutrauliche, gefleckte Schönheit wartet auf ein fürsorgliches Zuhause mit viel Platz und Zuwendung. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Für sein Alter ist Bundi (zehn Jahre) noch erstaunlich fit und agil. Seh- und Hörvermögen lassen zwar langsam nach, doch sein Geruchssinn funktioniert prima. Für den menschen- und hundefreundlichen Rüden wird ein Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Jakobini (elf Jahre) lernt schnell, genießt Streicheleinheiten, kuschelt gerne und ist bei vertrauten Personen sehr freundlich und anhänglich. Wegen Arthrosen erhält der liebe Hundesenior Medikamente, wodurch er sich mit Freude im Auslauf bewegt und sich beim Erkunden besonders neugierig zeigt. Für den lieben Hunde-Opi wird ein barrierefreies Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Cookie (zwölf Jahre) möchte gefordert werden. Er braucht Aufgaben und Beschäftigung. Der kleine Vierbeiner lernt gerne und schnell, weshalb seine neuen Besitzer Freude am Training haben sollten. Ansonsten ist er kein Kuschelhund und möchte auch nach einer gewissen Kennenlernphase nicht immer berührt werden. Für Cookie wird daher ein Zuhause mit Garten gesucht, um sich dort im Notfall lösen zu können. Außerdem braucht er geduldige Hundehalter, die ihm fixe Abläufe und Routine bieten, Sicherheit vermitteln und ihn keinesfalls bedrängen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu, Hunde zählen leider nicht zu seinen Freunden. Der Tollpatsch hat ein Defizit mit seinem Bewegungsapparat, wobei sich dieses mittlerweile sehr gebessert hat. Obwohl er nicht die übliche Stabilität hat, die gesunde Hunde haben, ist er ein sehr munterer, bewegungsfreudiger Hund, der brav im Auto mitfährt und leinenführig ist. Ein Einzelplatz in einem barrierefreien, kinderlosen Zuhause in ruhiger Umgebung wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Der fünfjährige Cane Corso Johnny zeigt sich seiner Bezugsperson gegenüber sehr anhänglich, bei Fremden manchmal territorial. Er braucht standfeste, erfahrene Halter, klare Regeln, ein kinderloses Zuhause mit Garten im ländlichen Raum sowie Zeit zum Kennenlernen. Interessenten melden sich bitte unter 0664/402 02 02 oder 02732/847 20.
Bandit ist kein Hund für die Großstadt. Der intelligente, achtjährige English Toy Terrier Mischling liebt Suchspiele und Ausflüge ins Grüne über alles. Kinderlose Hundehalter, die viel mit ihm unternehmen, werden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0664/402 02 02 oder 02732/847 20.
Luka ist ein eigenständiger, verträglicher Beagle-Rüde. Zum Kuscheln mit Menschen neigt der elfjährige Vierbeiner jedoch nicht. Manchmal verteidigt er Ressourcen, weshalb ein kinderloses Zuhause am Stadtrand für ihn gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Homer ist hundeverträglich und kommt auch gut mit größeren Kindern aus. Der achteinhalb jährige Mischlingsrüde schätzt jedoch auch einen Rückzugsbereich, den er ganz für sich hat. Für Homer wird ein Zuhause am Stadtrand abseits verkehrsreicher Bereiche gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bella (fünf Jahre) kommt mit anderen Hunden gut aus und geht auch brav an der Leine. Sie ist menschenfreundlich, anfangs jedoch etwas schüchtern. Für die treue Seele wird ein Zuhause mit Garten am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Inna (zwölf Jahre) ist kinderfreundlich und hat ein verschmustes, unkompliziertes Wesen. Hundebegegnungen stressen sie allerdings, weshalb sie ihre Artgenossen an der Leine verbellt. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen am Bewegungsapparat bekommt die liebe Seniorin Schmerzmittel. Ein Zuhause mit Garten am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leopold (sieben Jahre) ist ein freundlicher Mischlingsrüde, der Spaziergänge mit vertrauten Personen sehr genießt. Für ihn wird ein ruhiges Zuhause bei aktiven Menschen gesucht, die seine Signale respektieren und ihm den nötigen Freiraum geben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Bagel (vier Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der liebe Mischlingsrüde würde sich über einen Platz bei erfahrenen Hundehaltern, die ihm Sicherheit vermitteln, freuen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Humboldt (sieben Monate) ist ein sensibler Hamster, der noch etwas schreckhaft reagiert. Daher wird ein ruhiges Für-immer-Zuhause mit geräumigem Gehege bei erfahrenen Menschen gesucht. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Fluffy und Snow hatten keinen leichten Start. Snow ist taub, kommt damit aber gut zurecht. Die beiden verschmusten Samtpfoten wurden aufgepäppelt und nun sind sie gemeinsam auf der Suche nach einem liebevollen Lebensplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. 0664/336 99 66
Dugo und Picur (beide elf Jahre) sind ein freundliches Duo, das Menschen sehr zugetan ist. Mit anderen Hunden klappt es nach kurzer Kennenlernphase gut. An der Leine gehen beide brav, Picur zeigt sich dabei jedoch noch etwas unsicher. Bei der Stubenreinheit und im Umgang mit Innenräumen, Türen und Engstellen braucht er noch Übung – ein Garten wäre daher ideal. Dugo hat altersbedingt nur noch wenige Zähne. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nacho (acht Jahre) zeigt sich anfangs schüchtern, fasst aber rasch Vertrauen und ist dann ein lieber Begleiter. Mit Artgenossen kommt er nicht zurecht. Er beherrscht die Grundkommandos, fährt problemlos im Auto mit, geht brav an der Leine und kann alleine bleiben. Laut Vorbesitzer neigt er jedoch dazu, Futter und Spielzeug gegenüber Menschen zu verteidigen. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Jenny (zwölf Jahre) und Ronny (sieben Jahre) sind sehr menschenbezogen, haben aber keine Erfahrung mit anderen Hunden – bei Hundesicht reagieren sie noch gestresst und bellen. Jenny ist zahnlos und benötigt Herzmedikamente. Das Alleinebleiben fällt Ronny besonders schwer. Gesucht wird ein Zuhause am Stadtrand mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rugo (zwölf Jahre) benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – dann zeigt er sich anhänglich. Mit Artgenossen kommt er nicht gut zurecht. Seit Jahren wartet er auf ein kinderloses Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.